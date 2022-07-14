亞洲盃男籃／中華隊第二節進攻斷電 14分差不敵南韓

在分組賽首戰輕取巴林後，中華男籃今天在亞洲盃第二場比賽碰上南韓，在首節還與對手拉鋸的情況下，第二節卻出現進攻當機的狀況，最終就以73：87敗下陣來，分組賽目前拿下1勝1敗。

今天出戰南韓的關鍵戰，中華隊再度派出CBA旅外三將劉錚、陳盈駿、林庭謙搭配周伯勳、阿提諾的先發陣容，首節南韓也展現快狠準的招牌球風，一度取得領先優勢，不過中華隊先是林庭謙開賽後在籃下連得4分，阿提諾也有單節8分進帳，兩隊在首節打完南韓以22：20領先。

第二節南韓隊在阿提諾下場休息時不斷強攻籃下，儘管中華隊陳冠全也有在籃下單吃羅健兒的表現，但南韓也利用羅健兒的牽制力不斷在外線出手，加上中華隊頻頻出現失誤，讓南韓拉出一波8：0攻勢，將領先優勢擴大到15分，儘管阿提諾回到場上後成功要到罰球機會止血，但中華隊在該節也被南韓打出29：15的攻勢，以35：51落後南韓。

易籃後，南韓金鍾奎、羅健兒連得5分後，雙方差距來到21分，不過中華隊也擺脫前一節的得分低潮，陳盈駿命中三分球後，周伯勳也在籃下得分，加上劉錚帶動的連續兩波快攻，將落後縮小到14分，但在該節最後18秒，南韓李大成在三分線外出手造成陳盈駿本場比賽第4犯，並靠著罰球幫助南韓在三節打完仍保有73：56領先優勢。

第四節中華隊再度因為失誤問題讓南韓將領先優勢擴大到20分以上，中華隊也決定讓阿提諾提前休息，為後天對戰中國大陸隊的比賽進行調整，最終中華隊就以73：87吞下首敗，分組賽戰績1勝、1敗。

中華隊今天以阿提諾攻下18分、7籃板表現最佳，陳盈駿則有8分、7助攻演出，林庭謙則是進帳12分，南韓羅健兒則拿下19分、12籃板。