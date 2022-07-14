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亞洲盃男籃／中國隊疫情延燒 被爆確診未轉陰有症狀還上場

聯合新聞網／ 綜合報導
中國男籃先前就爆出隊內有多名球員染疫，當時中媒還聲稱是被中華隊選手傳染的。 截圖自FIBA
中國男籃先前就爆出隊內有多名球員染疫，當時中媒還聲稱是被中華隊選手傳染的。 截圖自FIBA

亞洲盃男籃賽正在印尼雅加達如火如荼進行中，不過中國隊內疫情似乎持續延燒，近日更被爆出有球員染疫後，還沒轉陰就上場比賽，其餘球員也僅剩下3人無相關症狀。

新冠肺炎疫情在世界各地延燒，中國男籃先前在澳洲墨爾本出戰世界盃男籃資格賽，驚傳周琦、郭艾倫等多名主力確診新冠肺炎，緊急徵召5名球員從中國飛抵雅加達補足亞洲盃戰力，不過全隊狀況似乎不盡理想。

日前預賽首戰中國以81：93敗給南韓後，中國隊後衛孫銘徽在微博發文：「一場會比一場好的，中國男籃加油，堅持、克服、意志。」自家媒體人周鵬則在留言處驚爆孫銘徽染疫後尚未轉陰就上場比賽一事：「賽後才知道你還沒轉陰，同樣頂著高燒上場，你說你一直覺得喘不上氣，胸口發悶，14分6籃板7助攻1抄截，你確實做到了『堅持』、『克服』、『意志』。」

中媒《網易體育》則報導，目前中國男籃隊內僅3人無新冠肺炎相關症狀，其餘隊員皆有咳嗽、胸悶、發燒等症狀。不過由於是在比賽期間，球員無法吃藥，與南韓一役孫銘徽和翟曉川都是發著高燒打球。

亞洲盃男籃小組賽中國隊還剩下兩場比賽要進行，分別是今晚9點對巴林以及16日晚間9點對中華隊。

新冠肺炎 疫情 雅加達 南韓 發燒

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