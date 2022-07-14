T1聯盟／希望列車起跑 鄭瑋、朱億宗前進宜蘭
T1聯盟第一個休季空擋，推出一系列「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，由冠名贊助商台灣運彩與聯盟共同邀集合作伙伴Bybit、台灣中油、摩曼頓、星裕國際Wilson一起走進偏鄉送愛心，今天第一站前進宜蘭壯圍國中，由台灣啤酒英熊球星朱億宗與桃園雲豹鄭瑋擔任一日客座教練，和小球員們互動。
宜蘭壯圍國中是104學年JHBL冠軍球隊，靠著5位教練的熱忱與用心，在地深耕基層籃球教育。今天活動不只有朱億宗和鄭瑋擔任一日客座教練，聯盟秘書長張運智及台灣運彩副總經理蔡明哲也一起代表致贈籃球、防護用具、襪子、毛巾等運動用品，讓小朋友們不僅親身體驗職籃球員日常的訓練菜單，還能拿到各種運動用品作為禮物，收穫滿滿。
「T1 Wish」是台灣運彩xT1聯盟的公益活動，象徵T1不僅是台灣的職籃聯盟，也重視社會回饋，先前在季中已舉辦過「T1 Women’s Week」活動，元年球季結束後也與家扶基金會合作，除了致贈家扶14萬元，也捐贈總冠軍賽簽名球，由家扶舉辦公益競標，競標所得連同捐款都用於幫助受到疫情影響的弱勢家庭。
季外「T1 Wish」腳步不停歇，台灣運彩和聯盟再以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸，前進偏鄉送愛心，台灣運彩總經理林博泰說：「運動是世界共通的語言，透過運動，人們可以體會到酸、甜、苦、辣，學會面對困難、克服難關，找到夢想與歡笑，身為台灣運動產業的一份子，台灣運彩希望能夠藉由運動擁抱民眾，結合聯盟伙伴們的資源，幫助偏鄉的學童，讓他們能夠在運動中綻放笑容。」
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