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PLG／沃克十字韌帶重建手術順利 新賽季確定無法出賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家沃克進行右膝前十字韌帶重建手術，新賽季將展開復健無法出賽。圖／台新夢想家提供
夢想家沃克進行右膝前十字韌帶重建手術，新賽季將展開復健無法出賽。圖／台新夢想家提供

PLG台新夢想家前鋒沃克（Randy Walko）在上季例行賽尾聲發生右膝前十字韌帶傷勢，並在6月初提前返美接受治療後，近日也進行完成重建手術並將展開術後復健，而夢想家球團也表示，沃克新賽季將確定無法出賽，並期待他未來滿血回歸球場。

PLG首賽季搶下年度第6人獎的沃克，上賽季表現持續進化，並繳出一張平均11.3分、6.7籃板的數據，出賽26場比賽中有16場得分來到雙位數，不過在5月1日出戰鋼鐵人的比賽中因為碰撞意外，導致右膝蓋十字韌帶中度撕裂傷，6月初更在與球團商討後決定提前返美治療，無緣參與季後賽，也對夢想家戰力造成影響。

而今天夢想家球團也在官方粉絲團上分享沃克的近況，並指出沃克日前已經完成重建手術，待日後接續進行長時間的術後復健，也因此2022-23賽季將確定無法出賽，「各位夢想家人們，我們不著急，讓我們一起祝福Randy，往後的康復過程一切順順利利，滿血回歸球場！我們等你。」

夢想家在去年7月與表現優異的沃克簽下兩年延長合約，待遇也有所提升，儘管沃克下賽季無法歸隊對於夢想家無疑是戰力上的損失，不過休賽季期間夢想家也陸續宣布簽下前裕隆球員周柏臣與盧冠良，本土戰力也有所提升。

台新夢想家 沃克 PLG

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