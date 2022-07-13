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亞洲盃男籃／旅中三俠扛中華隊 出線關鍵要抗南韓、中國

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
男籃亞洲盃如火如荼開打，我國拿下首勝後，後續要面對兩強南韓與中國。 截圖自FIBA官網
男籃亞洲盃如火如荼開打，我國拿下首勝後，後續要面對兩強南韓與中國。 截圖自FIBA官網

男籃亞洲盃12日在雅加達引燃戰火，我國好手對本屆寄與厚望，首日就靠著「旅中三俠」劉錚等人的發揮，拿下小組賽首勝，當前賽況看來，搶進淘汰賽的希望濃厚，後續對手是14日下午迎戰南韓，16日晚間9點迎戰中國；南韓首戰已擊敗殘陣中國，中華隊則需守住南韓歸化禁區悍將羅健兒，另外，能否把握中國受到疫情打擊的殘陣，也是關鍵！

旅中三俠扛中華隊

男籃亞洲盃今年是第30屆，原訂於2021年舉行，但因應體壇受到疫情拖延，東奧晚了一年，導致亞洲盃需要躲開去年的東奧，只能再被迫順延到今年，在本月12日到24日開打。亞洲盃共計16隊參戰、拆成4組，按照世界排名分檔次，最終我國與南韓、中國、巴林同位於B組，僅有小組首名能獲得直接出線權。

首日A、B組賽事打完，我國表現令人振奮，旅中三俠劉錚、陳盈駿、林庭謙展現不同層級的實力，我國是四場唯一一個得分破百的團隊，拿下巴林取得開門紅。但真正難題在後兩戰，14日迎戰南韓，16日晚間迎戰中國。

考慮到南韓與中國首戰結果，南韓歸化長人羅健兒表現太過強悍，效率值高達28，搭配雙能衛許訓，率領南韓大勝12分，缺少主力四號（胡瓏貿）、禁區深度不足的中華隊，該如何應對羅健兒，是一大難題。

把握殘陣中國

而中國隊相對來說沒有那麼可怕，他們遭遇疫情打擊，當家主控郭艾倫無緣大名單，CBA今年FMVP、頂級後場趙繼偉也缺陣，另外禁區招牌兩大長人雖然有在名單內，但目前狀態不明朗、對南韓一戰都沒上陣，「大魔王」周琦日前傳出疫情後身體不適，據傳，13日已前往雅加達與國家隊會合，但身體仍未到出賽標準，至於另一名長人王哲林則被猜測有傷。

中國主帥杜鋒就無奈提到，能打的選手大概就8人，事實上，中國隊在墨爾本、還沒到雅加達時遇到球員生病，就已經緊急新招選手入替，但整體仍遇到傷病打擊，迎戰少了至少4大主力的中國，對中華隊仍屬利多，未必沒有一搏之力。

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中華隊 劉錚 陳盈駿

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