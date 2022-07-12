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T1聯盟／海神補進兩大物放眼連霸 太陽帶回台中孩子

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，今天在選秀會以首輪兩個指名權補進義守大學雙槍邱子軒、白曜誠。 截圖自海神官方粉絲團
T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，今天在選秀會以首輪兩個指名權補進義守大學雙槍邱子軒、白曜誠。 截圖自海神官方粉絲團

T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，今天在選秀會以首輪兩個指名權補進義守大學雙槍邱子軒、白曜誠，球隊執行長李偉誠指出，選秀前球隊就設定補強1至3號位的目標，且也相當清楚邱子軒與白曜誠的能力，希望兩人能在球隊的連霸之路做出貢獻。

海神今年選秀會選入兩名來自義守的大物球員邱子軒與白曜誠，在李漢昇季後投奔自由市場後，補齊了後場戰力的缺口，執行長李偉誠也直言，能夠選進兩人相當滿意，也期待新賽季的連霸之路兩人能夠馬上有實質貢獻。

李偉誠說：「今年我們因為聯盟洋將制度修正，冠軍班底也有後衛離開，補強目標就是1、2、3號人選。跟子軒和小白都很熟，過去海神就會跟義守打友誼賽，球季中也會跟著球隊一起練球，對他們能力、表現非常清楚，他們最讓我開心的地方是有強大上進心、好勝心，是成為海神的非常大特點，我們明年目標就是2連霸，希望他們能夠有實質貢獻。」

太陽選進過去就讀東山高中的董永全、台體大後衛李明修，總經理汪蔚傑透露，首輪選進董永全是陣中老將陳靖寰的提議，球團也相當希望把台中的孩子帶回家鄉，他預告新賽季將會給予董永全先發和大量出賽的機會。

桃園雲豹在T1選秀會選入三名新秀。圖／桃園雲豹提供 劉肇育
桃園雲豹在T1選秀會選入三名新秀。圖／桃園雲豹提供 劉肇育

桃園雲豹選進陳孝榕、陳建銘、林子洧，為球隊的快速攻守轉換體系注入新血，來自台科大的陳孝榕也直接宣告將挑戰新人王，「大學的最後一年因為球隊打UBA二級，讓我一度害怕沒辦法踏入職業，感謝太陽球團的信任，希望能發揮最大能力，目標是拿下新人王。」

T1聯盟第二屆選秀會共14人獲選。記者侯永全／攝影
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海神 選秀 T1聯盟

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