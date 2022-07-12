亞洲盃男籃／相隔3年再打中華隊 劉錚喊興奮

亞洲盃男籃賽今天在印尼雅加達點燃戰火，中華隊首戰巴林，在旅外好手劉錚29分領軍下，中華隊以102：84開出紅盤，劉錚也特別感謝當地支持中華隊的「最佳第6人」。

劉錚上度披中華隊戰袍已是2019年瓊斯盃，相隔3年再代表中華隊出征，劉錚說：「我已經好幾年沒打國家隊，回到國家隊而且拿下勝利，非常興奮。」攻下全場最高分的劉錚也提到，這場勝利是屬於全隊，「我們靠著團隊拿下勝利，但我們還有兩場比賽要打，所以需要繼續努力前進。」

劉錚今天展現得分爆發力，全場29分都集中在第二節和第三節，第二節投進包括壓哨球在內的12分，第三節再灌進17分，搭配陳盈駿16分、6助攻、6抄截的全能表現，率領中華隊旗開得勝。

亞洲盃共16隊與會，預賽分成4組先進行單循環，中華隊和中國大陸、南韓及巴林同屬B組，分組第1直接晉級8強、「爐主」遭淘汰，分組2、3的隊伍要和A組的第3和第2交互對決，勝家才能搭上8強列車。

中華隊今天先擊敗巴林，接續周四下午4點戰南韓，周六晚上9點碰大陸，爭取分組第一直接晉級8強的資格。