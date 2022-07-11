籃球／富邦人壽系際盃 8強大洗牌

邁入第8年的富邦人壽勇士系際冠軍盃，2022年賽事從北到南共進行98場對戰，昨天產出全國8強名單，將在新學年進行全國決賽，爭奪本屆最強系隊封號。

本屆共有58校參賽，最終全國8強大洗牌，足見熱烈參與及競爭之激烈。除了傳統勁旅、2020年冠軍僑光科技大學行銷與流通管理系再闖全國，其他隊伍包括再度叩關的台北市立大學運動健康科學系、國立台南大學綠色能源科技學系、國立高雄大學運動健康與休閒學系，以及第一次參賽的世新大學數位多媒體設計學系、國立體育大學運動保健學系、弘光科技大學運動休閒系、致理科技大學休閒遊憩管理系，都是首嚐8強決賽滋味。

首次代表學校出戰的世新數媒、國體運保、弘光運休、致理休閒，都是初登場就一舉搭上8強決賽列車。世新數媒同日兩度面對陽明醫學，從調整防守策略做起成功突圍；國體運保靠學弟抗壓、學長外線發揮逆轉中原工業；弘光運休則是在決勝節擺脫中科企管糾纏，致理休閒突出的內線組合、7人應戰過關斬將，都經歷分區激戰才取得晉級門票。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，富邦人壽長期深化耕耘基層籃球賽事，連續第8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，為大專素人球員打造高規格競技舞台，讓每位喜愛籃球運動的學子們都能盡情享受、一圓籃球夢，今年更成為FIBA國內唯一認證「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事的最大贊助商，支持選手爭取前進國際舞台比賽之機會。

富邦人壽也持續冠名贊助UBA大專籃球聯賽，連續5年前進小巨蛋創造滿場熱潮，未來也將持續投入資源，支持國內各年齡層籃球賽事，促進國內籃球運動風氣，作為國內籃壇發展重要後盾。