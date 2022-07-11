快訊

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

賴清德赴日！日本記者：重大外交突破 必引中國激烈抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／選秀會3人退出 43人完成報名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

第20屆SBL新人選秀會18日登場，中華籃球協會今天公告，原報名名單陳建銘、陳孝榕和劉彥廷選擇退出SBL選秀，總計43位球員完成報名。

九太科技隊宣布解散後，第20屆SBL成歷屆最少的4隊規模，今天曾5度奪冠的璞園隊再宣布將2年參賽權轉移給彰化縣籃球委員會，投入一枚震撼彈。

璞園原本有第20屆SBL新人選秀會的「狀元」籤，第二順位裕隆納智捷、第三順位台灣啤酒、第四順位台灣銀行，如今璞園參賽權轉移給彰化籃球委員會，目前陣中9名球員也將由新東家接手。

第20屆選秀會報名已截止，原本有46人報名，今天籃協宣布最終名單，陳建銘、陳孝榕和劉彥廷退出後，共43人完成報名。

SBL選秀制度、新秀合約年限及新秀球員保障薪資仍維持去年標準，新人合約3年，期滿後遴選球隊享有優先議價續約權;首輪新秀保障月薪6萬元、次輪保障月薪5萬元、第三輪後保障月薪4萬元，中華隊國手（世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12人名單，世界盃、亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽均須登錄出賽）保障年薪120萬元。

選秀 SBL 璞園

延伸閱讀

SBL／重心轉往PLG 璞園參賽權移轉彰化

中職／曾子祐有望成台鋼狀元 選秀會挑戰入選人數新高

籃球／潛力選手對抗賽成選秀觀察戰 3聯盟多球團觀戰

T1聯盟／邱子軒、谷毛唯嘉領銜 44人選秀名單出爐

相關新聞

籃球／參與「尚氣」舉辦名人賽 林書豪呼籲亞洲選手做自己

漫威英雄電影「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕，日前在多倫多舉辦了一場籃球名人賽，好友林書豪特別到場相挺，兩人還攜手大秀球技，林書豪也呼籲希望未來亞洲運動員做自己，不要被拿來和他或是姚明做比較。 C

SBL／選秀會3人退出 43人完成報名

第20屆SBL新人選秀會18日登場，中華籃球協會今天公告，原報名名單陳建銘、陳孝榕和劉彥廷選擇退出SBL選秀，總計43位...

SBL／重心轉往PLG 璞園參賽權移轉彰化

璞園建築團隊今天宣布，將出借兩賽季SBL參賽權利予彰化縣SBL籃球隊，將重心轉往PLG桃園領航猿。

T1聯盟／衛冕軍海神補強 150萬買下特攻首輪選秀權

T1聯盟明天將進行選秀會，今天聯盟公告，摘下第一年冠軍的高雄全家海神對和新北中信特攻達成協議，高雄全家海神以價值150萬...

籃球／潛力選手對抗賽成選秀觀察戰 3聯盟多球團觀戰

3聯盟的選秀會將陸續登場，今天匯集16位大專新秀和選秀預備選手的「ATHLETICS Summer Pre-Pro」對抗...

亞洲盃男籃／周二首戰巴林 中華隊今啟程

因新冠肺炎疫情兩度延期的亞洲盃男籃，17日將於印尼雅加達點燃戰火，中華隊今天在總教練帕克領軍下啟程，周二首戰將在台灣時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。