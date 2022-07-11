SBL／選秀會3人退出 43人完成報名

第20屆SBL新人選秀會18日登場，中華籃球協會今天公告，原報名名單陳建銘、陳孝榕和劉彥廷選擇退出SBL選秀，總計43位球員完成報名。

九太科技隊宣布解散後，第20屆SBL成歷屆最少的4隊規模，今天曾5度奪冠的璞園隊再宣布將2年參賽權轉移給彰化縣籃球委員會，投入一枚震撼彈。

璞園原本有第20屆SBL新人選秀會的「狀元」籤，第二順位裕隆納智捷、第三順位台灣啤酒、第四順位台灣銀行，如今璞園參賽權轉移給彰化籃球委員會，目前陣中9名球員也將由新東家接手。

第20屆選秀會報名已截止，原本有46人報名，今天籃協宣布最終名單，陳建銘、陳孝榕和劉彥廷退出後，共43人完成報名。

SBL選秀制度、新秀合約年限及新秀球員保障薪資仍維持去年標準，新人合約3年，期滿後遴選球隊享有優先議價續約權;首輪新秀保障月薪6萬元、次輪保障月薪5萬元、第三輪後保障月薪4萬元，中華隊國手（世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12人名單，世界盃、亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽均須登錄出賽）保障年薪120萬元。