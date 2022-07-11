籃球／參與「尚氣」舉辦名人賽 林書豪呼籲亞洲選手做自己

漫威英雄電影「尚氣與十環傳奇」男主角劉思慕，日前在多倫多舉辦了一場籃球名人賽，好友林書豪特別到場相挺，兩人還攜手大秀球技，林書豪也呼籲希望未來亞洲運動員做自己，不要被拿來和他或是姚明做比較。

CBA賽季結束後林書豪依舊十分忙碌，返美除了繼續訓練外，近期還出席了各大活動，包含以「林來瘋」為主軸的紀錄片最近在美國各地的電影節中放映，以及在多倫多與加拿大華裔青年體育協會合作開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發。

此外，林書豪還參與明星好友劉思慕日前舉辦的籃球名人賽事，他和劉思慕兩人在場中大秀球技，展現犀利身手。另外林書豪還提到，籃球教會了自己溝通、領導及團隊合作，還有堅毅及自信，他呼籲，未來年輕亞洲選手要勇於做自己，不要被社會的框架限制住。

「在我的成長過程中，外界認為亞洲人不可能成為演員或運動員，但我希望未來的亞洲運動員有機會做他們自己，而不是和我或是NBA名人堂球員姚明來比較。」