PLG／第二季賽季圓滿落幕 熱門球隊、球員一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「P.LEAGUE＋」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大隊伍與前八大熱議球員。

P.LEAGUE＋主打屬地主義，各球隊都與所屬城市有深刻的連結，在激烈的季後賽中，平日累積的死忠球迷紛紛透過購票、線上收看的方式表達支持，而究竟今年的季後賽又有什麼看點呢？

「攻城獅」大幅進步有目共睹 「勇士」奪冠二連霸成話題焦點？

6大P.LEAGUE球隊-網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

例行賽戰績排名第一的「新竹街口攻城獅」雖在冠軍賽中敗下陣來，但從上季一路走來，進步幅度有目共睹，球迷也紛紛喊話「（攻城獅）去年墊底，今年衝到第一，這賽季已經值得肯定了」，盼下賽季能捲土重來，也將聲量討論推到第一名。而「台北富邦勇士」在冠軍賽中以四比一勝出，實現二連霸，因而也成為了話題焦點，像是「（勇士）三分真的太穩了」、「團隊戰力夠深，真的實至名歸」等。另外也有人讚嘆富邦勇士陣中主力「福祿壽」三人組的偉大，雖平均年齡接近40歲，卻未見身手退步，並以經驗統治賽場，帶領球隊奪下冠軍。

今年新成軍的「新北國王」首賽季就有不俗表現，在季後賽第一輪與攻城獅纏鬥至生死第五戰，不料陣中幾名重要主力卻進入健康安全協議，缺兵少將之下無緣晉級，也使網友們紛紛留言為國王感到可惜。至於「福爾摩沙夢想家」的熱議焦點便是有「魔鬼主場」之稱的場館「台中洲際迷你蛋」，如火辣啦啦隊帶動全場氣氛而備受討論，像是「氣氛超嗨的」、「除了球賽，周邊也有大力經營，給推」等。

另外，雖「桃園領航猿」、「高雄鋼鐵人」無緣今年季後賽，但其實陣中不乏年度第六人盧峻翔、新人王陳又瑋等好手，因此支持者也發表留言，如「領航猿是聯盟唯一有下屬球隊（桃園璞園）的，休季合練多磨合」、「期待明年陳又瑋持續進步，帶領球隊觸底反彈」等，期許兩支球隊能在明年搶進季後賽。

「辛巴」號稱籃下獅王 「林志傑」四旬仍寶刀未老

TOP8熱議P.LEAGUE+球員 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論球員，可以發現多聚焦在聲量最高的兩個球隊，如「新竹街口攻城獅」的「辛巴」、「高國豪」兩位球員，網友便提及「（辛巴）籃下稱霸誰與爭鋒，被圈粉了」、「現場看高國豪總冠軍賽最後連飆三分，真的過癮」等，紛紛稱讚前者為團隊禁區保護的貢獻與後者毫不畏懼的特質，完美契合球隊「沒有畏什麼」的標語！

而「林志傑」、「辛特力」、「張宗憲」、「曾文鼎」等「台北富邦勇士」球員也獲得許多討論，如「辛特力進攻太多元了，拿FMVP實至名歸」、「傑哥（林志傑）40歲還是輾壓年輕人，真的佩服」等等。另外，「新北國王」的阿美戰士「楊敬敏」、微笑巨人「湯瑪士」也備受討論，像是「敏哥（楊敬敏）中距離真的穩，不過有年紀了，希望下季能多分配體力」、「湯瑪士球風不自私，超推」、「（湯瑪士）個性也很親民優雅」等等，球員場上與場下的一舉一動都深受球迷熱議。

隨著P.LEAGUE＋第二年的完美落幕，相比於去年受到疫情攪局，今年季後賽的火熱程度，無論是進場人數或線上觀看數都不斷創下新高，也讓盟執行長陳建州感動表示「做對了」，會繼續努力帶給觀眾球迷更好的球賽內容，就讓我們拭目以待吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》