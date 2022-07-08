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籃球／中國男籃多人確診 中媒控中華隊是感染源

聯合新聞網／ 綜合報導
中國男籃多名球員包括球星周琦皆爆染疫，中國媒體懷疑，自家球員是在和中華男籃交手時被傳染。 截圖自FIBA
中國男籃多名球員包括球星周琦皆爆染疫，中國媒體懷疑，自家球員是在和中華男籃交手時被傳染。 截圖自FIBA

澳洲墨爾本舉行的世界盃資格賽第3階段日前告一段落，不料中國男籃多名球員包括球星周琦皆爆染疫，中國媒體懷疑，自家球員是在和中華男籃交手時被傳染。

世界盃資格賽在墨爾本結束後，中國男籃原班人馬轉戰印尼雅加達，繼續參賽亞洲盃，但主將周琦卻出現身體不適一度在機場暈倒，只能留在墨爾本隔離並接受治療，不料目前中國男籃傳出更多名球員確診，中國籃協緊急徵召5名球員翟曉川、範子銘、賀希寧、高詩岩、姜偉澤趕至雅加達參賽。

中國資深籃球媒體人、知名球評蘇群指出，中國男籃出國以來就很重視防疫，不但遵守大會規定在澳洲頻繁檢測，自行也會進行快篩，他懷疑與台灣在7月1日、4日兩次交手時，被台灣球員傳染，還特別點出中華隊在出發前就有兩名球員確診，也就是我國歸化球員阿提諾與劉駿霆。

《新浪體育》報導，目前無法確定中國男籃球員是在何處、何時、如何感染新冠肺炎，不過微博上的體育博主「StarXia澳洲籃球」則表示，中國隊第2場出戰中華男籃賽前熱身時，發現中華隊全隊都戴上口罩，中國隊主帥杜鋒隨即也要求自家球員戴上口罩。

澳洲 墨爾本 口罩 體育 雅加達

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