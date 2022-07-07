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籃球／胡瓏貿傷退 陳盈駿、劉錚領銜亞洲盃12人名單
去年因疫情順延至今年的亞洲盃男籃賽即將於12日起在印尼雅加達開打，中華男籃隊12人參賽名單也正式出爐，由陳盈駿、劉錚、林庭謙三位旅外球星領軍，上周確診的新台灣人阿提諾也康復歸隊，組成最佳陣容出征，中華隊預計10日啟程赴印尼，12日預賽首戰巴林隊。
教練團依據6月13日開訓以來球員各方面表現及身體狀態，遴選出最佳的12人參賽，胡瓏貿因傷勢無緣亞洲盃，胡凱翔、陳昱瑞則是在教練團整體評估後決定割愛。
中華男籃隊將於7月10日出發前往印尼雅加達，預賽與中國大陸、南韓、巴林同組，12日首戰巴林、14日出戰南韓、16日迎戰大陸。
中華男籃亞洲盃參賽職隊員如下：
總教練：帕克
教練：楊哲宜、桑茂森、許皓程
體能教練：黃冠為
防護員：范翔宇
翻譯：宋旭藍
情蒐員：楊鈞傑
球員：陳盈駿、劉錚、林庭謙、林俊吉、陳冠全、李愷諺、蘇士軒、黃聰翰、周伯勳、黃泓瀚、簡祐哲、阿提諾
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