快訊

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

總是管不住自己的嘴？醫師提醒小心已對2物質上癮

「阿通師」身陷林智堅論文門 政治門生滿天下但論文多不公開？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／多位SBL球星將投奔兩職籃 張鎮衙PLG選秀狀元呼聲高

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有國手資歷的裕隆周柏臣很有可能會轉戰兩大職業聯盟。 聯合報系資料照
擁有國手資歷的裕隆周柏臣很有可能會轉戰兩大職業聯盟。 聯合報系資料照

P聯盟在近日宣佈選秀會有52名球員報名，隔壁棚的T1也將在今日公布人數；另一方面近年人氣告急的SBL，至目前為止共有31人報名選秀會。根據統計，目前有15位球員兩聯盟都有報名，並預計有超過至少10人同時報名3聯盟選秀會。

值得注意的是去年SBL選秀狀元、效力於丸太科技的「南湖戰神」曾柏諭，因球隊解散而選擇報名PLG選秀，據聯盟規定，球員需打滿SBL兩年才能被視為自由球員，但曾柏諭僅打了1年球隊就解散，因此符合選秀資格。

握有狀元籤的領航猿對政治大學張鎮衙（右）有濃厚興趣。 聯合報系資料照
握有狀元籤的領航猿對政治大學張鎮衙（右）有濃厚興趣。 聯合報系資料照

據《自由時報》報導，今年手握PLG狀元籤的桃園領航員，對於入選世界盃資格賽代表隊的政大前鋒張鎮衙有濃厚興趣，而擁有榜眼籤的富邦勇士則透露將持續補強側翼，屬意健行前鋒陳范柏彥。其餘熱門人選還包括外籍生身份的政大丁恩迪和高師大林子洧、台藝大曹薰襄等，都有機會於首輪被中選。

此外自由市場方面也相當火熱，擁有國手資歷的裕隆周柏臣、胡凱翔，以及「盧家兄弟」盧冠良、盧冠軒跟台銀謝宗融，合約在近日都已到期，據傳他們將轉戰T1與PLG聯盟，並有多支球隊已進行詢問，估計今年台灣籃壇的自由市場，將有一波腥風血雨的搶人大戰。

政大 桃園 外籍生

相關新聞

籃球／多位SBL球星將投奔兩職籃 張鎮衙PLG選秀狀元呼聲高

P聯盟在近日宣佈選秀會有52名球員報名，隔壁棚的T1也將在今日公布人數；另一方面近年人氣告急的SBL，至目前為止共有31人報名選秀會。根據統計，目前有15位球員兩聯盟都有報名，並預計有超過至少10人同

T1聯盟／劉嘉發帶尤楚翔登門致歉 遭襲女警接受道歉

T1聯盟桃園雲豹現役球員尤楚翔，於6月16日尚未加盟球隊時，曾因酒醉做出襲警行為，儘管事件發生後隔日已親自至警局道歉且獲...

T1聯盟／簡肇熠酒駕罰10萬禁賽5場 尤楚翔襲警罰10萬

T1聯盟在今天針對台啤英熊後衛簡肇熠酒駕肇事事件以及日前剛轉戰桃園雲豹的尤楚翔酒後失控脫序事件進行懲處，其中簡肇熠不僅遭...

T1聯盟／電豹女最終決選 13名女孩展現自我

T1聯盟桃園雲豹專屬啦啦隊電豹女今天舉行最終徵選會，由專業評審團從13名入選者挑選下一屆電豹女新成員，電豹女總監豆芽表示...

PLG／周柏臣離開裕隆 專欄爆料加入夢想家與李德威再合體

周柏臣日前發文透露自己離開待了11年的裕隆籃球隊，球迷也開始猜測他是否要加入職業隊，並熱烈討論他可能投入聯盟及隊伍，不過今天「Midnight Sports 聊聊籃球」在IG發出一張圖，疑似指稱周柏臣將改效力PLG夢想家，引發網友討論。

世界盃資格賽／雷霆亞歷山大24分領銜 加拿大6戰全勝

FIBA籃球世界盃資格賽持續進行，在美洲區方面，好手如雲的加拿大依然高歌前進，今天又以113比67狂勝美屬維京群島，取得6連勝成績結束這個階段的賽事。另外美國隊則是以87比64擊退古巴，這也是他們這輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。