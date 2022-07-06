籃球／多位SBL球星將投奔兩職籃 張鎮衙PLG選秀狀元呼聲高

P聯盟在近日宣佈選秀會有52名球員報名，隔壁棚的T1也將在今日公布人數；另一方面近年人氣告急的SBL，至目前為止共有31人報名選秀會。根據統計，目前有15位球員兩聯盟都有報名，並預計有超過至少10人同時報名3聯盟選秀會。

值得注意的是去年SBL選秀狀元、效力於丸太科技的「南湖戰神」曾柏諭，因球隊解散而選擇報名PLG選秀，據聯盟規定，球員需打滿SBL兩年才能被視為自由球員，但曾柏諭僅打了1年球隊就解散，因此符合選秀資格。

握有狀元籤的領航猿對政治大學張鎮衙（右）有濃厚興趣。 聯合報系資料照

據《自由時報》報導，今年手握PLG狀元籤的桃園領航員，對於入選世界盃資格賽代表隊的政大前鋒張鎮衙有濃厚興趣，而擁有榜眼籤的富邦勇士則透露將持續補強側翼，屬意健行前鋒陳范柏彥。其餘熱門人選還包括外籍生身份的政大丁恩迪和高師大林子洧、台藝大曹薰襄等，都有機會於首輪被中選。

此外自由市場方面也相當火熱，擁有國手資歷的裕隆周柏臣、胡凱翔，以及「盧家兄弟」盧冠良、盧冠軒跟台銀謝宗融，合約在近日都已到期，據傳他們將轉戰T1與PLG聯盟，並有多支球隊已進行詢問，估計今年台灣籃壇的自由市場，將有一波腥風血雨的搶人大戰。