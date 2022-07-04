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籃球／前籃協副秘書長王啟先驚傳逝世 享壽72歲

聯合新聞網／ 綜合報導
前籃協副秘書長王啟先。 報系資料照
前籃協副秘書長王啟先。 報系資料照

前中華民國籃球協會副秘書長及SBL知名球評王啟先，於昨日凌晨因癌症病逝，享年72歲，讓不少籃壇人士感到遺憾和不捨，家屬定於24日上午在台北一殯舉行公祭儀式。

王啟先是當年中華隊換血計畫的幕後推手，在2001年時擔任當時籃協副秘書長，在籃協理事長達欣老闆王人達支持下，將鄭志龍、周俊三、黃春雄、羅興樑等國家隊好手換血，引進一批新秀陳信安、田壘、曾文鼎、吳岱豪、林志傑、何守正等新世代接替。

雖然該決定在當時籃球界引起軒然大波，但卻是「黃金世代」能夠打出13年佳績的幕後功臣，王啟先在2009年離開籃協，繼續關心籃球事務。

王啟先除了曾擔任籃協副秘書長外，還曾為早期SBL的球評，精闢的講評讓不少球迷印象深刻，球迷得知他離世的消息都感到相當震驚與不捨。

王啟先為籃球世家，從球員出身，曾擔任中華男籃隊國手及教練，在台灣籃壇留下不少足跡。

曾文

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