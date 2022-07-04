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T1聯盟／李漢昇加盟台鋼獵鷹 期待在家鄉球迷前獻技

中央社／ 雯台北4日電
李漢昇加盟台鋼獵鷹。 台鋼獵鷹提供
李漢昇加盟台鋼獵鷹。 台鋼獵鷹提供

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天公布首波戰力補強，簽下剛和高雄全家海神拿下T1元年總冠軍的李漢昇，身為台南人的他，也期待能把累積的經驗展現給家鄉球迷。

台南台鋼獵鷹儘管成軍首季無緣季後賽，但休季期間將持續補強戰力，增添本土陣容深度。

台鋼獵鷹今天發布新聞稿宣布，簽下剛和高雄全家海神拿下T1元年總冠軍的李漢昇，身為土生土長台南人的他，自高中北上，從台師大畢業後隻身前往中國NBL發展，未來將成為台鋼獵鷹打造台南在地認同的指標性人物之一。

李漢昇畢業自高中籃球聯賽（HBL）勁旅泰山高中、大專籃球聯賽（UBA）台師大，擔任先發控球，畢業後往中國NBL發展，待過湖南勇勝、武漢當代等NBL球隊，且擁有台灣隊資歷，獨闖NBL 3年後歸國挑戰職籃，投入第18季超級籃球聯賽（SBL）選秀以狀元之姿加盟九太，上季因策略合作，轉戰T1聯盟海神，幫助球隊勇奪T1元年首冠。

球團表示，李漢昇是擁有傳球同時能攻擊籃框的地板型控球後衛，再加上他左撇子的刁鑽身手，表現令人期待。

「大學之後就沒有在台南打過比賽」李漢昇透露，去年台鋼獵鷹成立後，就期待能有合作機會，「謝謝獵鷹今年找我回來，也期望自己能把累積的經驗展現給家鄉球迷，最希望的是以前都在電視前看我比賽的家人，可以到主場觀賽」。

台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，李漢昇是台南在地人，對球隊與台南的連結意義非凡，也將會是組隊陣容重要的因子，相信能在台南鄉親面前打出生涯代表作。

台鋼 海神 T1聯盟

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