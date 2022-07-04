PLG／攻城獅影片道別陳堅恩 球迷不捨：不能不愛他的拚勁

PLG第二個賽季在上週落幕，在季中就宣布本季結束將引退的新竹街口攻城獅陳堅恩，台灣職籃生涯也就此畫上句點，陳堅恩稍早也準備離台，球團今天特別製作一支影片，感謝陳堅恩這兩年為球隊的付出。

攻城獅上週於冠軍賽第五戰不敵富邦勇士，無緣拿下隊史第一冠，陳堅恩在這最後一戰出賽22分42秒，最後以9分、2籃板、6助攻作收。33歲的陳堅恩，在例行賽就說過本季打完會退休，因此最終是抱著沒有奪冠的遺憾離開台灣籃壇。

攻城獅曾在4月例行賽主場最終戰就先幫陳堅恩辦退休儀式，今天球團又在官方TY頻道放了一支將近5分鐘的影片，表示感謝陳堅恩這兩季以來的付出，祝福他回美國後一切順利。

33歲的陳堅恩在2014年開啟在台的籃球生涯，當時先效力SBL璞園建築，2020年夏天才轉戰PLG，因此台灣球迷對這名球員相當熟悉，不少粉絲也對他今年球季結束後引退的決定感到不捨，看完這部影片後，許多球迷紛紛在底下留言。

「真的好不捨得，沒想到這一天還是這麼快就到來了，才剛開始追星兩年結果就迎來你要退休的消息，這兩年真的謝謝你帶給我滿滿的攻城獅精神」、「可以不喜歡陳堅恩的打球方式，但不能不喜歡他的打球態度與拚勁，竟然是打球，"勁"要拿出來。」、「陳堅恩從璞園到攻城獅一直是以穩定三分跟強悍防守著稱，到了攻城獅多一個休息室領導的角色。他的用語激烈是為了激勵士氣，用著不太熟悉中文鼓勵大家，就是展現他的誠意與決心。」