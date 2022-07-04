T1聯盟／奪年度MVP 蔣淯安：用球技說話

蔣淯安在超級籃球聯賽（SBL）台啤時曾兩度奪得年度MVP，前進台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊後，再度獲得年度MVP加持，他今天笑著說，平常比較不太會說話，盡量用球技說話。

T1聯盟今天舉辦頒獎典禮，頒發年度最佳外援、總冠軍賽MVP、年度MVP等獎項，前兩項都由高雄全家海神球員包辦，分別為亞洲外援布銳克曼（JasonBrickman）、胡瓏貿。

至於年度MVP則由台灣啤酒英熊主控蔣淯安奪得，蔣淯安例行賽出賽27場，場均19.2分、4.7籃板、6.8助攻、1.8抄截。

蔣淯安過去曾拿下第16、17季SBL年度MVP，並在第17季包辦總冠軍戰MVP、年度MVP。

蔣淯安發表得獎感言時表示，他平常比較不太會說話，「盡量用球技來說話」，他也感謝聯盟給予這個舞台，讓球員們可以在場上被更多人看見，而球員也必須珍惜。

蔣淯安今年升格為人父，他表示，俗話說「娶某前、生子後」運氣會特別好，「小朋友帶給我滿大運氣」。

蔣淯安認為，今年自己的表現還不錯，希望明年可以更好，也期待自己的球技可以讓更多人看到，因此未來會更加努力。

另外，聯盟今天同步頒發年度金哨獎，由裁判吳建五、林建宏、于容奪得。