PLG／換帥再補外援 領航猿簽下菲律賓人氣球星

PLG第2個球季戰績墊底的桃園領航猿，休賽季期間補強動作頻頻，先宣布找來西班牙教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）接任總教練兵符，今天在宣布簽下菲律賓籍後衛里維羅（Ricci Rivero），成為首位以外籍身份加入PLG的亞洲球員。

剛從菲律賓大學畢業的里維羅，選擇PLG開啟職業生涯第一站，領航猿總經理陳信安說：「無論球技、拚勁與態度，里維羅都是相當優秀的球員。」

里維羅2017年就曾來台打過佛光盃大學籃球邀請賽，且獲選該屆大會優秀球員，當時他就對台灣和菲律賓球迷的熱情支持印象深刻；這次再度登台，將披上領航猿戰袍展開職業旅程，他透露選擇台灣的最大動力來自於目前有約近15萬名菲律賓人在台灣生活。

「能夠在自己國人面前打球， 我感到非常興奮，雖然離鄉背井，但有他們的支持，我將不孤單。」里維羅說。

今年24歲的里維羅，15歲就披上國家隊戰袍，是2013年東南亞U16籃球錦標賽冠軍隊伍一員，大學生涯期間分別幫助德拉薩大學與菲律賓大學拿下冠軍，是菲律賓大學籃球聯賽史上首位幫助兩支不同球隊奪冠的球員，且在大二就獲選UAAP大學籃球聯賽年度最佳進步球員以及年度最佳五人。

除了籃球賽場上表現精彩外，里維羅從2016年參與籃球實境節目《Nike Rise Philippines》，開始斜槓藝人身分，參與多部戲劇、電影、廣告拍攝的演出的他擁有廣大粉絲支持，IG粉絲人數突破110萬，他也特別與粉絲們喊話，「期待在比賽中見到大家，一起到球場為領航猿歡呼加油。」

里維羅預計10月來台，和新隊友為新球季全面準備。