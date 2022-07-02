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T1聯盟／蔣淯安、胡瓏貿領銜 年度第一隊名單揭曉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安獲選年度第一隊與年度防守第一隊。圖／T1聯盟提供
蔣淯安獲選年度第一隊與年度防守第一隊。圖／T1聯盟提供

T1聯盟今天公布年度第一隊，3大本土球星台灣啤酒英熊蔣淯安、新北中信特攻阿巴西、高雄全家海神胡瓏貿出列，和2大外援台中葳格太陽桑尼（Sani Sakakini）、高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman），攜手入選年度第一隊，也代表聯盟元年「最強5人組」。

身為英熊一哥，蔣淯安已在元年例行賽展現出足以決勝的頂級球星身手，多次挺身而出率領球隊反敗為勝，例行賽平均攻得19.2分、4.7籃板、6.8助攻、1.8抄截，得分排聯盟本土第2高，僅次中信特攻阿巴西，助攻則排全聯盟第4。

阿巴西則打出年度最佳新人的超狂身手，雖是職籃菜鳥卻不見青澀，不單靠體能打球，阿巴西在特攻球技依舊不斷進化，投、切、傳都展現出職業水準，成為特攻倚重的飆分「黑豹」，場均20.7分、6.5籃板、3.6助攻和1.6抄截，得分排聯盟第10，坐穩聯盟本土得分王。

胡瓏貿為了配合海神團隊打法，犧牲不少球權，但他在攻守兩端仍是存在感十足，站穩海神的不動先發大前鋒，例行賽場均可拿14.3分、6.1籃板、3助攻和1.3抄截，表現和陣中第2號洋將霍爾（Ferrakohn Hall）相比毫不遜色，堪稱是聯盟本土洋將的最佳代表。

巴勒斯坦傳奇球星桑尼本季回鍋台灣籃壇，加盟太陽，超全能的身手，讓他很快就在太陽佔據核心地位，也獲得「聯盟最強洋將」的稱號，例行賽平均攻下24.8分、14.1籃板、5助攻、1.6抄截，成為聯盟唯一在得分、籃板、助攻榜都搶佔前10名的球員，凸顯他在球場全方位的超狂表現。

美菲混血亞洲外援布銳克曼本季在海神同樣展現出NCAA助攻王的妙傳功力，透過他的穿針引線，海神球員總能獲得許多輕鬆出手的空檔，例行賽場均攻得13.6分、5.3籃板、10.3助攻、2.2抄截，再奪聯盟助攻王頭銜，扮演海神不可或缺的攻勢發動機。

年度第一隊獎項規定為3本土、2外援，獲獎球員由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9：1，共有34位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，經加權計分後，本土前3名依序為蔣淯安（媒體33票、球團7票）、阿巴西（媒體28票、球團3票）、胡瓏貿（媒體25票、球團5票），外援前2名依序為桑尼（媒體24票、球團4票）、布銳克曼（媒體21票、球團4票）。

海神 特攻 蔣淯安

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