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SBL／黃建智、吳宗憲完成報名 已20人確定投入選秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

將在7月18日舉行的第20季SBL新人選秀會，在日前開放報名後截至今天為止已經有20名球員完成報名，其中包括台師大黃建智、台科大陳孝榕、國體大吳宗憲等人，選秀報名將在7月8日截止。

中華籃協在今天公布今年選秀會截至目前為止完成報名的球員名單，分別為陳鈺安（台北市大）、連威勝（台北市大）、錢力傑（文化大學）、莊博強（高雄師大）、黃建智（台灣師大）、黃泓諭（台灣師大）、林東盈（台北市大）、周日騰（台灣藝大）、鄭宇峻（台北市大）、章富溢（國立體大）、蔣浩偉（醒吾科大）、傅瑋（美國康乃狄克大學）、吳宗憲（國立體大）、陳宏哲（世新大學）、沈睿洋（台灣體大）、林以崇（台灣師大）、林冠廷（台中科大）、陳孝榕（台灣科大）、蔡亞軒（屏東大學）、江啟安（高雄師大）。

根據中華籃協日前公布的選秀辦法，只要年滿19歲具HBL甲級經歷或曾參加UBA年滿21歲可報名，新增25歲自由球員條款，年滿25歲未參加過選秀之球員及已依各聯盟規定取得自由球員資格者屬於自由球員，可自行選擇球隊加盟。

本屆新人選秀規劃體能檢測及選秀會兩部分，7月18日上午進行選秀球員個人體能檢測，並安排分組對抗，SBL各隊教練全程在旁觀摩，做為遴選時參考，下午則是新人選秀會登場，由各球隊代表依第19屆例行賽排名，獲得狀元籤的桃園璞園隊率先遴選。

選秀 自由球員

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