PLG／林冠綸解釋「球給少傑」 網友不買帳：最準還坐冷板凳？

富邦勇士昨在新竹縣體育館拋下藍色彩帶，也宣告PLG賽季結束，不過網路戰火似乎尚未停歇，新竹街口攻城獅總教練林冠綸今天中午在IG針對遭受質疑的調度發布限時動態解釋，也藉機發洩被網友「酸」的不滿情緒，發言被放上PTT，網友也回擊：「別人不能酸他，他可以酸別人耶。」

林冠綸在昨晚末節剩下14秒、落後2分時換上郭少傑砍三分，不少球迷質疑為何不是讓先前連進2顆三分球的高國豪執行戰術，昨天賽後他先以「棄將」一詞形容郭少傑引發爭議，也令不少球迷替郭少傑打抱不平。

今天中午林冠綸則在IG限時動態提到戰術永遠都是「結果論」，以及自己設計戰術的原因：「外圍有O（高國豪）跟E（陳堅恩）牽制對手防守，練球三分命中率最高的少傑換上場，在投籃我絕對相信他，把Sim（辛巴）擺在nail（釘點）讓他能盡量不受包夾，能夠1on1取分追平。Sim的單打肯定吸引包夾，能創造射手機會三分一錘定音，只是沒投進。換作你是教練在關鍵時候，你會把每天準給你看的人擺在場下，去賭其他人？」

林冠綸坦言，勇士整個系列賽的表現都很好，奪冠是實至名歸，也謝謝勇士讓自家球員成長。不過他也將砲口對準部分球迷，他表示這一季以來不斷收到罵、酸攻城獅的訊息：「好好恭喜富邦很難嗎？一整年一直留言傳訊息來罵我們酸我們，只會讓我們更強壯。」

林冠綸發限時動態澄清戰術設計原因。圖擷自IG

對此網友則在PTT反擊，整理出G1至G4賽後林冠綸的爭議言論。G1比賽讀秒階段的關鍵吹判，令勇士隊教頭許晉哲直呼「看不懂」，林冠綸則跳出來表示自己「看得懂」；G2輸球後則表示辛巴都沒有拿到「應該有」的優勢，也提到「看不懂裁判」。

G3林冠綸似乎也對判決有意見，並說出「我不是中華隊教練」，疑似在暗酸許晉哲；G4面對記者提問則一律回答自家球員經驗不足，並舉出對手拿過幾座MVP。

網友除了找出林冠綸過去的爭議言論，也針對郭少傑事件發表看法：「我相信少傑是準的，而且也投得沒問題，但問題是你把你覺得最準的射手整場放在板凳上，這我就沒辦法理解了。」