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籃球／阿提諾確診世界盃男籃資格賽報銷 亞洲盃有望參賽

中央社／ 台北28日電
中華隊阿提諾。 截圖自FIBA(資料照)
中華隊阿提諾。 截圖自FIBA(資料照)

「新台灣人」阿提諾昨天驚傳快篩陽性，今天PCR報告結果出爐確診，確定無法參加在澳洲登場的世界盃男籃亞洲區預賽，不過好消息是他應該可以趕上7月在印尼舉辦的亞洲盃。

2023世界盃男籃亞洲區第3階段預賽，將於7月1日起在澳洲登場，台灣首戰中國，休兵1天後將於7月3日迎戰日本，最後7月4日則再碰中國。

台灣男籃代表隊今天上午搭機前往澳洲，而昨天快篩陽性的阿提諾（William Artino），則留在台灣等待PCR報告出爐，若結果為陰性則再分批前往，如今報告出爐確診，他也立即進行隔離。

中華籃協副秘書長王志群表示，阿提諾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來得很突然，因為集訓期間全隊都有保持每週至少進行2至3次快篩，且逼近出國篩檢也更密集，沒想到竟在出發前一天出狀況。

王志群透露，根據大會規定，比賽全程採泡泡模式，因此球員抵達澳洲後不需隔離，但阿提諾行前確診，也宣告世界盃亞洲區資格賽提前報銷，不過7月12日在印尼開打的亞洲盃男籃賽，應來得及歸隊參賽。

王志群強調，球員、教練的健康狀況仍是協會優先考量，「現在我們會盡力協助阿提諾康復，讓他趕在7月10日前可以歸隊，和亞洲盃其他球員如期出發。」

阿提諾 王志群

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