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PLG／網友稱看見3500萬價值 高國豪：抱歉結局讓大家失望

聯合新聞網／ 綜合報導
高國豪。圖／攻城獅提供
高國豪。圖／攻城獅提供

富邦勇士昨晚在客場踢館成功，以108：104擊退例行賽龍頭新竹街口攻城獅，達成二連霸。攻城獅最終雖然輸球，不過陣中後衛高國豪在末節剩下2分鐘時一枝獨秀連追8分，令勇士嚇得捏了把冷汗，製造出比賽的高潮。昨天半夜高國豪也在IG發文抒發心情：「很抱歉結局讓大家失望。」

勇士在末節最後2分鐘還握有10分領先，正當大家都覺得勝券在握時，高國豪先是撿到進攻籃板中距離命中，接著抓下防守籃板傳給隊友製造罰球機會，又在被張宗憲對位的情況下接連投進2顆三分球。即使期間勇士一度喊暫停，但進攻端持續當機，攻城獅仍則靠著高國豪助攻給蕭順議，在比賽終了前22秒追到剩1分差。

之後攻城獅讓辛特力站上罰球線，勇士形成2分領先，攻城獅最後14秒進攻郭少傑外線出手落空，勇士再度罰球將比分拉至4分領先，最終就以108：104帶走勝利。

高國豪此役繳出24分、8籃板、8助攻、2抄截，三分球10投4中，但仍無法幫助球隊改寫本賽季最終劇本，昨天深夜他也在IG發文寫道：「第二個職業賽季結束，很抱歉結局讓大家失望，但是我有很棒的隊友、厲害的教練團、很棒的幕後團隊，還有很多支持我們的球迷，我們會繼續努力，下個賽季把他拼回來！」

高國豪今年季後賽獲得教練團重用，10場比賽場均上場38.5分鐘，平均攻下14.8分、5.2籃板、4.9助攻、1.7抄截，究竟值不值5年3500萬元薪水也再度掀起討論，但末節追分這波高潮已讓部分網友稱「值得」，只是可惜「太晚醒了」。

富邦勇士 高國豪 攻城獅

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