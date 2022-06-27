PLG冠軍賽／辛特力狂飆43分 勇士4連勝退攻城獅寫連霸

PLG總冠軍賽第5戰今天回到新竹，主場的新竹街口攻城獅隊最多落後衛冕軍台北富邦勇士隊18分，第四節讀秒階段在高國豪連飆兩記外線下追到1分差，但勇士洋將辛特力轟下總冠軍賽破紀錄的43分，助隊以108：104「踢館」成功，輸掉首戰後連勝4場，寫下2連霸。

首度打進季後賽的攻城獅，總冠軍賽首戰演出超級逆轉勝後已連輸3場，在7戰4勝制的總冠軍賽陷入1勝3敗的絕對劣勢；今天力拚延長戰線，一下場就打出14：3開節攻勢，勇士靠「野獸」林志傑替補上陣就連投帶罰貢獻9分，首節打完才以23：31緊咬攻城獅。

第二節勇士總冠軍賽「得分王」辛特力手感加溫，他外線率先破網，單節狂拿14分外帶5籃板，加上林志傑和蔡文誠合力拿下11分，三分得分就超過攻城獅的單節19分，也讓勇士反以60：50領先進入下半場。

半場就拿下20分、9籃板的辛特力，第三節第一次出手又是外線命中，弧頂失去重心的拋投也得手，加上周桂羽切入得手、曾祥鈞飆進外線，勇士持續拉開差距，林志傑5分20秒外線破網後勇士領先已達79：61；攻城獅靠辛巴和高國豪裡外聯手回敬7：0攻勢，但辛特力又飆進外線止血，在辛特力單節15分發揮下，勇士仍取得88：78領先。

蕭順議第四節中距離破網後高國豪突破，攻城獅追到82：89，法獅快攻得手後差距更縮小到86：91；6分03秒陳堅恩「拆炸彈」飆進外線、高國豪突破，攻城獅再追到91：93，但辛特力先飆進外線再籃下打進，連拿5分下勇士領先回到7分，林書緯3分41拋籃得手後團隊得分已達三位數，接續曾文鼎再投進弧頂三分球，差距再回到兩位數。

攻城獅努力追分，最後38秒高國豪飆進三分球，差距追到99：103，37秒林志傑兩罰都把握，但31秒高國豪再飆進三分球，22秒蕭順議籃下放進後追到104：105；攻城獅祭出犯規戰術，辛特力21.12秒2罰中1，攻城獅郭少傑外線出手落空，8.9秒辛特力再上罰球線，他2罰俱中，助隊以108：104守下勝利。