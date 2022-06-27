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PLG／富邦勇士拚封王 上半場結束領先攻城獅
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士今天總冠軍戰第5戰出戰新竹街口攻城獅，克服首節落後，靠著洋將辛特力、林志傑前2節合力攻下35分，上半場結束以60比50領先。
P. LEAGUE+總冠軍戰採7戰4勝制，前4戰結束富邦勇士系列戰以3比1領先攻城獅，第5戰回到攻城獅主場新竹縣體育館再戰，勇士只要贏球，就能連2年高舉金盃。
攻城獅開賽靠著多點開花、拉出一波14比3攻勢，而勇士首節外線出手機會不多，且整體命中率不佳、僅31.6%，攻城獅首節以31比23領先。
勇士次節靠著洋將辛特力（Michael Singletary）單節轟下14分，加上林志傑、石博恩、簡偉儒在外線輪流開火，上半場結束以60比50反超。
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