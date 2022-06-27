籃球／「新台灣人」阿提諾快篩陽 世界盃參賽添變數

中華男籃隊明天就將前往澳洲墨爾本，參加世界盃資格賽第三階段，但劉駿霆及歸化球員「新台灣人」阿提諾快篩卻出現陽性，籃協表示，目前正等待兩人PCR結果，若確定染疫，將無緣本階段資格賽，對中華隊戰力影響甚巨。

籃協表示，中華男籃隊自開訓以來就實施定期快篩，確保隊職員能夠在健康無虞狀態下參加比賽，但不幸出國前出現球員快篩陽性消息，劉駿霆、阿提諾分別在昨天和今天的快篩呈現陽性，已先進行隔離，並安排PCR檢測等待結果中，如確診將無法隨中華隊赴墨爾本參加本階段世界盃資格賽。

如劉駿霆、阿提諾無法參加世界盃資格賽，中華男籃隊參賽球員人數剩下13人，分別是林秉聖（T1中信）、盧峻翔（PLG領航猿）、林正（PLG領航猿）、王子綱（SBL台啤）、陳兆豪（SBL台啤）、陳又瑋（PLG鋼鐵人）、周暐宸（SBL台銀)、孫思堯（T1太陽）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）和吳怡斌（T1海神）。

中華男籃隊6日開訓，明天出發赴澳洲墨爾本，7月1日首戰中國大陸、7月3日迎戰日本、7月4日再戰中國。