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籃球／感謝鋼鐵人伸援手 烏克蘭穿特別戰袍打世界盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
烏克蘭國家隊近日在葡萄牙參加邀請賽時，穿上印有高雄鋼鐵人隊與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相。圖／高雄鋼鐵人隊提供
烏克蘭國家隊近日在葡萄牙參加邀請賽時，穿上印有高雄鋼鐵人隊與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相。圖／高雄鋼鐵人隊提供

烏克蘭國家隊總經理安德里等一行人，4月初接受P. LEAGUE+（PLG）高雄鋼鐵人邀請，來台躲避戰火，並與高雄鋼鐵人球團進行籃球訓練等相關事務交流，烏克蘭國家隊感謝鋼鐵人球團的支援和協助，近日在葡萄牙參加邀請賽時，率先穿上印有高雄鋼鐵人與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相，下月同套戰袍也將登上世界盃資格賽，成另類的行銷方式。

為備戰世界盃資格賽，安德里一行人已離台，烏克蘭國家隊結束葡萄牙邀請賽2場賽事後已返回拉脫維亞，持續備戰下月初的世界盃資格賽，屆時出戰喬治亞和北馬基頓的兩場比賽都將穿著印有鋼鐵人元素的戰袍亮相，讓烏克蘭國家隊對於台灣官方與民間伸出援手的感恩之心，躍上國際舞台。

引薦安德里一行人來台的林家暉，再次扮演居中牽線的角色，希望能促成烏克蘭國家隊來台參加已經停辦2年的瓊斯盃，與其他交流賽等相關事宜。

如果瓊斯盃能在今年8月復辦，烏克蘭國家隊會穿上同一套印有鋼鐵人與藝術家建設logo的戰袍出賽；高雄鋼鐵人球團也感謝烏克蘭國家隊的回饋與相挺，讓這份國際間的友誼有著更特別的意義，也期許烏克蘭國家隊能夠帶著鋼鐵意志，在世界盃資格賽拿下好成績。

烏克蘭國家隊近日在葡萄牙參加邀請賽時，穿上印有高雄鋼鐵人隊與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相。圖／高雄鋼鐵人隊提供
烏克蘭國家隊近日在葡萄牙參加邀請賽時，穿上印有高雄鋼鐵人隊與台灣烏克蘭之友「約戰哥」的藝術家建設logo的戰袍亮相。圖／高雄鋼鐵人隊提供

瓊斯盃 喬治 PLG

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