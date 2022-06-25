籃球／疑遭留言指「王X蛋」 雲豹蘇翊傑凌晨發文怒槓楊敬敏

T1聯盟桃園雲豹隊因戰績不佳於季中，曾將當時總教練王志群更換，後來由劉嘉發接任，然而身為雲豹隊經理(GM)的「小四」蘇翊傑，在近日於網路「籃球摸骨」節目中，談論到此問題，爆料不少事，沒想到卻引發王志群的不滿，與此同時，身為P聯盟的人氣王楊敬敏也在社群軟體中，疑似留言發表意見指他「王X蛋」，引發蘇翊傑於凌晨IG發文怒槓。

蘇翊傑今晨留言雖未指名道姓，但說，「您貴為球員工會理事長，我曾經也是球員，吳小姐所說的，請問您查證了嗎？如果沒有，那便是以訛傳訛，再加上您所用的那些不符合您身份地位的言語，在下也開了眼界了！」楊敬敏日前才召開宣告台灣籃球球員工會成立，因此確定指的就是楊敬敏。

雲豹GM蘇翊傑網路節目中，談論更換王志群總教練一事說到，「我們在改變後，有立即明顯的效果，球員更有自信、使用方式、按比例的勝場數，都找到了答案。」並表示原先希望後者能繼續留在球隊繼續學習，透露是其決定要離開，不是我們將他開除，此話一出立即遭到當事者反駁。

王志群在IG上發文表示：「我盡量不去批評前球團的狀況，但不代表我接受你的說法。」並表示蘇翊傑在節目上的言論都是子虛烏有，接著說道請他不要再過度消費別人，隱藏自己的錯誤，告誡其不要把自己的路走死，嘴巴閉起來，沒人當你是啞巴！

而另一方面王志群的老婆也發出「蘇先生，你真的夠了」一文力挺丈夫，沒想到在留言中釣出「阿美勇士」楊敬敏回應：「狗改不了吃X，王X蛋」，此留言一出立即引發討論，而事主蘇翊傑也發文表示，其留言的字眼讓我一頭霧水，簡直莫名其妙，也讓雲豹球隊內部一事演變成兩人間的紛爭。

蘇翊傑IG發文內容：