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籃球／疑遭留言指「王X蛋」 雲豹蘇翊傑凌晨發文怒槓楊敬敏

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籃球／疑遭留言指「王X蛋」 雲豹蘇翊傑凌晨發文怒槓楊敬敏

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇翊傑。 桃園雲豹提供
蘇翊傑。 桃園雲豹提供

T1聯盟桃園雲豹隊因戰績不佳於季中，曾將當時總教練王志群更換，後來由劉嘉發接任，然而身為雲豹隊經理(GM)的「小四」蘇翊傑，在近日於網路「籃球摸骨」節目中，談論到此問題，爆料不少事，沒想到卻引發王志群的不滿，與此同時，身為P聯盟的人氣王楊敬敏也在社群軟體中，疑似留言發表意見指他「王X蛋」，引發蘇翊傑於凌晨IG發文怒槓。

蘇翊傑今晨留言雖未指名道姓，但說，「您貴為球員工會理事長，我曾經也是球員，吳小姐所說的，請問您查證了嗎？如果沒有，那便是以訛傳訛，再加上您所用的那些不符合您身份地位的言語，在下也開了眼界了！」楊敬敏日前才召開宣告台灣籃球球員工會成立，因此確定指的就是楊敬敏。

雲豹GM蘇翊傑網路節目中，談論更換王志群總教練一事說到，「我們在改變後，有立即明顯的效果，球員更有自信、使用方式、按比例的勝場數，都找到了答案。」並表示原先希望後者能繼續留在球隊繼續學習，透露是其決定要離開，不是我們將他開除，此話一出立即遭到當事者反駁。

王志群在IG上發文表示：「我盡量不去批評前球團的狀況，但不代表我接受你的說法。」並表示蘇翊傑在節目上的言論都是子虛烏有，接著說道請他不要再過度消費別人，隱藏自己的錯誤，告誡其不要把自己的路走死，嘴巴閉起來，沒人當你是啞巴！

而另一方面王志群的老婆也發出「蘇先生，你真的夠了」一文力挺丈夫，沒想到在留言中釣出「阿美勇士」楊敬敏回應：「狗改不了吃X，王X蛋」，此留言一出立即引發討論，而事主蘇翊傑也發文表示，其留言的字眼讓我一頭霧水，簡直莫名其妙，也讓雲豹球隊內部一事演變成兩人間的紛爭。

蘇翊傑IG發文內容：

這兩天的風波，著實讓我心中百感交集～真沒想到一個節目錄影，可以讓有心人士翻舊帳進而搭順風車來攻擊我。

首先，我要對吳小姐說：您批評我的事件，您在去年2021年9月23日就已經爆過了，並在當天隨即發澄清文道歉，您的解釋是：那是為了把我姐逼出來而故意牽扯我，甚至更表明整件事都與我無關，誤會一場。因此，我接受了，也讓這件事過去了。

但我不懂的是，這次您又跳出來重提您對我道歉過的往事，是到底有什麼目的？我「蘇翊傑」並沒有欠妳錢，所以也不可能還你錢，欠債的是我姐，我們去年的對話跟電話內容，我都有錄音，我會讓法律來還我清白。

另一個火上加油的楊先生，

對於您留言的字眼，我更是一頭霧水，簡直莫名其妙。

唯一能想到的是，您可能對於吳小姐的事件，感到憤恨不平，

而說出這情緒上的字眼？還是為了你的好友而表達這種話語？

您貴為球員工會理事長，我曾經也是球員，吳小姐

所說的，請問您查證了嗎？如果沒有，那便是以訛傳訛，再加上您所用的那些不符合您身份地位的言語，在下也開了眼界了！

至於，籃協～為了我「蘇翊傑」發了一篇聲明，我由衷認為我何德何能？

就籃協針對我的聲明ㄧ

是指影片的內容。

請問你們有仔細看這集影片嗎？我問卓卓的是疑問句，並非是肯定句。在節目中我對籃協有任何批評嗎？若是把節目效果和言論自由當成是批評或中傷，那籃協管的範圍未免太寬了吧？

就籃協針對我的聲明二

籃協每次選舉的時候都有發函給我，邀請我去投票，所以我知道整個的內容！

另題外話

有人說我打踹歐頓，

我覺得很幽默，

第一、我們身高體型差那麼多，我有那麼笨自不量力？第二、那是中場休息的時候，在休息室那得有多少證人。

嘴巴長在別人臉上，我管不了，

倘若我真的做出這麼並不明智的舉動，那我現在應該早就被禁止與處罰，或早已離開籃壇了。

籃協花了這麼大篇幅針對我蘇翊傑的聲明，若是為群哥出氣，那我昨晚已經深深道歉，若不是，就是衝著我來，那我也會尋求法律途徑，爭取該屬於我的公道，人生而平等，我也不是活該要被你們指指點點和指控侮蔑的。我強調：我和群哥曾經攜手並肩作戰，這段過去我銘記於心，再度懇切拜託有心人士切勿見縫插針，刻意扭曲放大，也期待這場風波到此為止。

桃園 Instagram

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