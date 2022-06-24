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籃球／「那不是封閉式選舉嗎？」 籃協澄清蘇翊傑言論

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華籃協在今天針對桃園雲豹GM蘇翊傑的言論做出回應。 截圖自影片
中華籃協在今天針對桃園雲豹GM蘇翊傑的言論做出回應。 截圖自影片

中華籃協在今天針對桃園雲豹GM蘇翊傑日前在網路節目中，與主持人對談內容涉及籃協之處進行澄清，其中包括蘇翊傑在錄製節目過程中稱「這不是封閉式選舉嗎？」一事嚴正聲明。

中華籃協聲明稿如下：

針對蘇翊傑先生日前於網路頻道節目中，與主持人之對談內容涉及本會之處，本會認有對外界澄清之必要，特此嚴正聲明如下：

一、本會理監事選舉係依國民體育法、人民團體法及本會章程等相關法令規章辦理，選舉過程全程錄影，並經教育部體育署、內政部指派官員到場督導，過程公開、透明、合法，並無蘇翊傑先生指稱封閉式選舉之情事。

二、本會第13屆理、監事當選名單橫跨各界，其中更包含長期支持本會推廣各項籃球事務的球員參選，而經過全體會員投票當選。舉凡T1聯盟會長錢薇娟、賽務長賈凡、PLG聯盟執行長陳建州以及陳怡儒、張慧瑛、陳志忠、許皓程、楊哲宜、許智超、張憲銘、魏永泰等國內球迷極為熟悉之運動員，均當選為本屆理監事。而本會理監事名單在選舉完成及公告後，更獲得外界一致肯定。

三、本會王志群副秘書長係由本會依法聘任，借重其在籃球界豐富經歷及管理長才。王副秘書長與前東家之合約履行事宜，固非屬本會所屬職權。但如外界有任何不當言行蓄意損害本會所屬人員之名譽，本會亦將提供專業律師，協助所屬人員向相關違法人士提出法律訴訟以協助維護其自身權益。

蘇翊傑 錢薇娟 許皓程

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