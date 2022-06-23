PLG／過敏來亂 不影響林志傑飆分

台北富邦勇士隊當家球星「野獸」林志傑今天缺席開賽介紹，直到第2節才替補出賽，總教練許晉哲透露當家球星賽前突然出現過敏狀況，賽後臉上疹子也沒完全消退，成總冠軍賽第3戰小驚魂。

林志傑今天上場22分鐘，三分球8投4中攻下16分，助隊以116：101壓下例行賽龍頭新竹街口攻城獅隊，但賽前就讓球隊嚇一跳。

許晉哲解釋說，林志傑有賽前吃止痛藥的習慣，但今天不知什麼原因，服藥後臉突然出現過敏狀況，起了很多疹子，回到休息室服用醫生開的抗過敏藥才好轉，但賽後臉仍有些紅，已經回家休息。

不只林志傑身體出狀況，勇士洋將塞瑟夫前一戰肋骨舊傷再被撞擊，昨天連走路和呼吸都感不適，不過洋將辛特力挺身而出，前兩戰都拿33分的他今天更繳出35分、11籃板、11助攻的「大三元」表現，加上4名本土得分兩位數，點點開花守護勝利。

許晉哲透露，知道塞瑟夫不能出賽後，辛特力就有召開隊友開會，希望有更多人挺身而出，這番話凝聚團隊士氣；今天攻下本土最高20分的張宗憲負荷說：「打冠軍賽，贏球不會是我一人，輸球也是，主要是每個人發揮都很好，我前幾場手感比較差，這場專注在防守，尤其面對和平館場均30幾分的法獅，我就很想把他守住。」

攻城獅洋將法獅今天雖有28分，但22投僅8中且出現7失誤，且本土熄火，高國豪和宋宇軒的8分已是攻城獅本土最高。

張宗憲提到，已經和攻城獅交手一季，彼此都很熟悉打法，自己主要工作就是限制法獅和高國豪的接球次數，「或是接球後出手比較快難，還要靠隊友的三線幫忙，才能阻止他們得分。」