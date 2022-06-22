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T1聯盟／奪冠又有話題 海神李偉誠獲最佳球團經理人 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神執行長李偉誠獲2021-22球季年度最佳球團經理人。圖／T1聯盟提供
海神執行長李偉誠獲2021-22球季年度最佳球團經理人。圖／T1聯盟提供

T1聯盟元年球季落幕，年度獎項也在媒體及球團參與票選下出爐，首波公布年度最佳球團經理人，高雄全家海神隊執行長李偉誠在媒體及球團票選皆獲青睞，獲選2021-22球季年度最佳球團經理人。

高雄全家海神雖在去年11月才官宣成軍，但執行長李偉誠身為球隊組軍操盤者，短短時間內吸收九太科技隊主力作為班底，並大手筆網羅旅外球星胡瓏貿，另延攬澳洲國家隊教練喬伊斯（Brendan Joyce）執掌兵符，外援尋找也慧眼獨具，找來前NCAA助攻王布銳克曼（Jason Brickman）和立陶宛國家隊巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas），打造出堅強的海神軍團，球季開打後海神表現也十分亮眼，戰績始終獨占鰲頭，最終以23勝7敗奪下例行賽第1排名。

不僅戰績開出紅盤，海神的主場經營也營造出職業的高規格，挾著南台灣最高等級體育館高雄巨蛋的優勢，海神不但推出一系列高質感的視覺設計，還在主場周的行銷加入不少巧思，如在主場舉辦親子手做DIY、美甲、按摩等周邊活動，都成功在家庭族群圈粉。

本季年度最佳球團經理人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9比1，共有34位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，李偉誠最終在媒體票選中獲得13票、球團票選獲得3票，經過加權計分後脫穎而出，獲得殊榮。

海神 胡瓏貿 T1聯盟

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