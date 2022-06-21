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WSBL／新人選秀開放報名 新增教練推薦條款

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年WSBL選秀會開放報名。 聯合報系資料照
今年WSBL選秀會開放報名。 聯合報系資料照

中華民國籃球協會今天宣布，2022年WSBL新人選秀會即將於7月18日舉辦，自即日起至7月8日止有意報名的球員可透過郵寄、EMAIL及親自送件等方式到籃協辦理，而今年也將首度新增教練推薦條款，讓更多人投入選秀。

WSBL新人選秀會今年邁入第4年舉辦，凡具有HBL高中聯賽甲級及UBA大專聯賽公開組經歷之球員均可報名，今年度新增教練推薦條款，可透過WSBL各隊教練具函推薦之方式，讓更多優秀球員投入選秀。

今年度選秀會自即日起受理報名，符合資格的球員請在7月8日截止日前向籃協完成報名手續，以郵戳與EMAIL寄送時間為憑，2022年WSBL選秀順位：第一順位中華電信、第二順位台電、第三順位台元、第四順位國泰人壽。

選秀 WSBL UBA

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