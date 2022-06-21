PLG／一直打VS.不打了 攻城獅洋將被插T網友反應一面倒

富邦勇士昨在攻城獅「魔鬼主場」以21分差贏球，將總冠軍戰局扳平至1：1。不過此役依舊有許多場外焦點，攻城獅隊洋將布魯斯巫獅因罵髒話被吹技術犯規，引發球隊GM高景炎不滿，他還一度大聲疾呼：「我們不打了。」

總冠軍戰G2昨同樣在新竹體育館進行，作客的勇士自開賽起就一路壓著攻城獅打，領先幅度最大來到27分，終場以102：81擊敗攻城獅。

第三節攻城獅一度急起直追，不過洋將布魯斯巫獅一次犯規後怒罵「FXXK」被裁判加吹技術犯規，全場累計一次違反運動精神、一次技術犯規遭奪權出場。

攻城獅隊GM高景炎對此十分不滿，要裁判抬頭看看重播畫面，過程中也與裁判肢體接觸，裁判則是不予理會，高景炎一氣之下對著裁判拍手、比讚，還說出：「OK沒關係，那我們不要打了，我們不打了。」

賽後有球迷在PTT發文討論裁判「插T」的尺度，不過下方網友一面倒力挺裁判：「比賽中罵髒話吹T這完全符合規定，不吹只是容忍你而已，不代表你可以罵」、「罵髒話的確是給裁判心證的空間，被吹也只能認了」。而針對高景炎對裁判的抗議行為，也有網友認為沒吹T已經很容忍了。

此外，第二節雙方在籃下爭搶籃板時，攻城獅隊朱雲豪遭「打臉」倒地不起，總教練林冠綸對此不滿地向裁判抗議勇士隊洋將塞瑟夫「在後面一直打一直打一直打」，不過從重播畫面可清楚看見，朱雲豪是被自家中鋒辛巴的左手掌打中，顯然是烏龍一場。網友也開玩笑寫道：「總教練和GM要不要討論一下今天的比賽是定調一直打一直打還是不打了？」