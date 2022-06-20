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PLG／台灣大賽打不打？陳建州：確定沒有
PLG第二年的總冠軍賽今天進行第2戰，新竹街口攻城獅主場新竹縣體育館再次湧入滿場7200名球迷，國內另個職籃T1聯盟的隊伍也成座上賓，不過PLG執行長陳建州斬釘截鐵說，「台灣大賽」不會實現。
國內籃球聯盟除了中華籃協主辦的SBL，PLG前年成立，國內職籃新聯盟T1去年11月底進行開幕戰，T1聯盟開季前會長錢薇娟還喊出目標，盼國內3個籃球聯盟未來能舉行「台灣大賽」，創造話題和「多贏」局面。
T1聯盟總冠軍賽月初已落幕，由高雄全家海神打下聯盟首冠，今天海神領隊侯嘉騏和執行長李偉誠夫妻檔及後衛李漢昇，以及T1中信特攻領隊楊淑惠都現身新竹縣體育館，會長錢薇娟上周的總冠軍賽首戰也曾到場，但錢薇娟去年喊出的「台灣大賽」確定破局。
今天照樣賽前兩小時就到場的陳建州表示，跨聯盟交流不曾開啟討論，PLG目前也將專注力放在總冠軍賽，今年不可能出現「台灣大賽」。
國內原本3聯盟共有17支隊伍，SBL九太科技隊上月底解散，第20屆SBL隊伍數從5隊減為4隊，預計12月開打，首先登場的新人選秀會選定7月18日舉行。
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