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PLG／宋宇軒、蕭順議關鍵立功 林冠綸謝綠葉球員給力量

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
蕭順議（右）今天戴著面罩上陣。圖／新竹街口攻城獅提供
蕭順議（右）今天戴著面罩上陣。圖／新竹街口攻城獅提供

新竹街口攻城獅今天在總冠軍賽首戰以1分差距險勝台北富邦勇士，搶下系列賽首勝，而本場比賽攻城獅不僅李家瑞、高國豪在進攻端發揮亮眼，剛從自主健康管理歸隊的宋宇軒以及前一場被打破眼角的蕭順議，也在倒數階段有關鍵攻守表現，總教練林冠綸賽後也稱讚球隊的綠葉球員，直言他們是攻城獅走到這一步不可缺的成員。

攻城獅今天在總冠軍賽首戰僅登錄10名球員，其中包括了家人確診剛結束自主健康管理的宋宇軒，以及前一場被打破眼角，今天帶著面罩上陣的蕭順議，其中宋宇軒先在倒數17.3秒接獲高國豪助攻投進關鍵進球，而蕭順議則是在富邦勇士最後一波進攻中從張宗憲手中成功抄球，是攻城獅倒數階段守成的關鍵。

攻城獅總教練林冠綸賽後談到宋宇軒與其他球員的表現時說：「宇軒是非常好的球員，儘管在球隊人手配置下，這一季上場有壓縮，但他在我心中是最好的球員，在各隊都會是教練想要的球員。攻城獅能走到這一步，是宇軒他們這些人把機會讓給隊友，並且在練球時給隊友練球強度。當大家注意場上球員時，也希望能夠給他們多一些鼓勵。」

過去就曾與林冠綸在金酒與達欣當過隊友的宋宇軒也說：「我大學畢業就在金酒，當時他就是快樂教主，跟我講了很多球場上面的變化，要耐心、要等待，遲早有一天機會會是你的。賽季剛開始的時候，我有3、4場沒有登錄，他當時也跟我說，『不是不用你，只是時間沒到，相信我會有最好安排』，我也保持這種信念，在練球時給隊友百分之百力量，很謝謝教練在第四節時給我這個機會。」

而賽前眼角還貼著紗布的蕭順議，今天下午2點才拿到特製面罩，他坦言雖然多少會影響場上視線，但一上場就將眼角傷口拋諸腦後全力幫助球隊，談到最後一球從張宗憲手中成功抄截，斷了富邦勇士最後反撲機會，他說：「憲哥在那種時刻拿球大家都很怕他會進，所以我就是不顧一切撲上去，剛好球傳到觸手可及的地方，當下真的沒有想太多其他事情。」

富邦勇士 攻城獅 宋宇軒

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