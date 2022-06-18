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PLG／兩隊都僅登錄10人 總冠軍賽首戰滿場開打

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
總冠軍賽首戰賽前3小時，攻城獅主場外就已經排滿排隊進場的球迷。記者劉肇育／攝影
總冠軍賽首戰賽前3小時，攻城獅主場外就已經排滿排隊進場的球迷。記者劉肇育／攝影

PLG總冠軍賽首戰今天在新竹縣立體育館點燃戰火，7200張門票在賽前一天就銷售一空，賽前3小時球場外就已經排滿等候進場的兩隊球迷，而今天主隊新竹街口攻城獅也排出辛巴（Sim Bhullar）搭配法獅（Nick Faust）的雙洋將組合，力抗台北富邦勇士辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）。

PLG總冠軍賽在今天開打，將由前一輪苦戰5場後擊敗國王的攻城獅出戰首輪以3：1淘汰夢想家的富邦勇士，而例行賽戰績第一名的攻城獅也握有第1、2、5、7場主場優勢，在今天的首場賽事門票也在賽前一天就售罄，展現這次冠軍賽的超人氣，而今天的首場比賽攻城獅也再度邀請到動力火車擔任賽前表演嘉賓。

今天也是攻城獅隊史首場總冠軍賽，球團規畫超豐富贈品，全場贈送「紫耀冠軍T」，限量贈品包含大學眼科應援扇、富宇建設拍拍摺扇、正光運動舒緩貼、龍角散、普生家用快篩試劑與PNY電競口罩，共7項贈品盼讓全場獅紫軍滿載而歸。

至於今天兩隊出賽名單也在賽前1小時公布，主隊攻城獅排出了辛巴搭配法獅的雙洋將組合，日前進入防疫協議的宋宇軒以及前一場被打破眼角的蕭順議今天也戴上面具登錄，至於富邦勇士則是由辛特力搭配塞瑟夫，兩隊都僅登錄10名球員。

總冠軍賽首戰賽前3小時，攻城獅主場外就已經排滿排隊進場的球迷。記者劉肇育／攝影
總冠軍賽首戰賽前3小時，攻城獅主場外就已經排滿排隊進場的球迷。記者劉肇育／攝影

攻城獅 富邦勇士 PLG

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