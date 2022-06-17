PLG／冠軍賽拚排場 勇士邀謝金燕尬攻城獅動力火車

PLG總冠軍賽將在明天於新竹縣立體育館點燃首戰戰火，繼日前新竹街口攻城獅隊宣布將再度邀請動力火車擔任首戰表演嘉賓後，台北富邦勇士隊也在今天公布23日首場主場賽事將有「女神降肉」，邀請「姐姐」謝金燕擔任表演嘉賓。

PLG總冠軍賽採7戰4勝制，其中例行賽排名第1名的攻城獅將握有1、2、5、7場主場，至於富邦勇士則有第3、4、6場主場，而雙方也將力拚表演嘉賓排場，其中富邦勇士也在今天宣布23日的第3戰、首場主場將邀請電音女神「姐姐」謝金燕擔任表演嘉賓。

多次獲得金曲最佳台語女歌手的「姐姐」謝金燕，有著天使臉孔、魔鬼身材，多首耳熟能詳、經典的台語電音舞曲配上熱力四射的舞蹈，每一次的登場都將氣氛沸騰到最高點，有「運動狂魔」稱號的她從小就熱愛運動，曾自曝最愛的運動項目之一就是「籃球」，而最愛的籃球明星為喬丹（Michael Jordan）。