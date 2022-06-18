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熱血籃球人看過來！T1 League元年熱議話題全在這

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
熱血籃球人看過來！T1 League元年熱議話題全在這。 圖片來源:Unsplash
熱血籃球人看過來！T1 League元年熱議話題全在這。 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「T1 League」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的球隊與球員。

T1 League元年賽季在六月初正式結束，過程中的精彩賽事與球員表現無不讓球迷們大飽眼福、意猶未盡，接著就一起來看看關於T1 League的球隊、球員聲量討論，回味一下精彩的賽季吧！

「海神」、「太陽」精彩冠軍戰成焦點 雙北球隊止步首輪誓言捲土重來

6大T1 League球隊 網路聲量討論排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
6大T1 League球隊 網路聲量討論排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

即便T1 League冠軍賽已經結束，相關話題討論熱度不減，其中互相爭奪冠軍獎杯的「高雄全家海神」、「臺中葳格太陽」自然成為焦點，雖因為疫情緣故，冠軍賽從原本的七戰四勝縮減至五戰三勝，但精彩程度絲毫不受影響，球迷們也紛紛說到「三場有兩場都廝殺到最後才分勝負」、「比到最後一秒好精彩，給推」等，期許下季能回復完整的比賽場次，持續推出高水準的對戰組合。

對於「臺灣啤酒英熊」、「新北中信特攻」的球迷而言，球隊止步季後賽第一輪想必心中會覺得十分可惜，不過球迷們也在賽後提到「英熊擁有全聯盟最好的本土陣容，希望下季能跟洋將們練出默契，捲土重來」，除此之外也有網友提出意見，像是「（特攻）下季簽個純中鋒洋將吧」、「英熊教練用人真的可以大膽點，不然都被看透」，並期待下個賽季挑戰冠軍獎杯。

而「桃園雲豹」與「臺南台鋼獵鷹」兩支無緣季後賽的球隊也獲得不少討論，其中許多球迷對兩隊的主場體驗非常滿意，紛紛留言表示「大家都好熱情、感覺得到球團的用心」、「台南終於有籃球可以看了，推推」、「雲豹主場不錯啊，雖然不如其他隊的規模，但小巧精緻，很有向心力」等。

「胡瓏貿」、「亞歷山大」接連絕殺引爆討論 「桑塔連線」觀賞性十足

TOP9熱議T1 League球員 網路聲量討論排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP9熱議T1 League球員 網路聲量討論排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在球員討論方面，作為冠軍的高雄全家海神有4名球員上榜，分別是甫拿下FMVP的龍貓「胡瓏貿」、「亞歷山大」、「布銳克曼」以及「庫薩斯」，網友提到胡瓏貿及亞歷山大的絕殺與準絕殺表現，直呼精彩刺激，另外也有針對球員技術的討論，如「磚塊人（布銳克曼）的助攻穿針引線真的穩，看他打球真舒服」、「庫薩斯會進攻又有策應，真的是奪冠隱形功臣」等。

而同樣進入冠軍賽的臺中葳格太陽隊員「塔克」、「桑尼」也獲得許多討論，像是「塔克配桑尼的連線，兩個都是用腦打球的，好看」，並大讚塔克的高命中率，雖然隊伍最終飲恨未能拿下冠軍獎杯，但經過這季配合的經驗，球迷們也期待在下個賽季更上層樓。

臺灣啤酒英熊雖未能闖入總冠軍賽，但球員「蔣淯安」、「德古拉」依然獲得許多支持者的討論，其中「蔣淯安」吸粉能力強，不少網友認為「小安的身高能打球那麽好，真的好厲害」、「大推小安打死不放棄的精神，才能在長人陣中存活」等，紛紛表達對小安的喜愛。而新北中信特攻的黑豹「阿巴西」則是因為高超球技與勤奮的態度備受肯定，許多網友說到「天份高又肯努力，真的愛爆」、「投籃準度也一直在提升」，而球迷們也期待，已經拿到台灣身分證的「阿巴西」能成為球隊的中堅力量。

從聯盟成立之初不被看好的聲音中，T1 League不畏懼各方挑戰，一路從三級警戒、本土疫情爆發走來，順利結束元年賽季，聯盟會長錢薇娟也對球迷的支持與包容表示感謝，並喊話明年會更好，將持續提升台灣職籃的發展與未來。

觀看原文→https://bit.ly/3MYbL5x

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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