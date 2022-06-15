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籃球／美國女籃球星涉攜大麻俄羅斯被捕 WNBA全力營救

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
曾替美國拿下2面奧運金牌的女籃明星格林納（Brittney Griner）今年2月因涉嫌持有毒品在莫斯科機場被捕。 路透社
曾替美國拿下2面奧運金牌的女籃明星格林納（Brittney Griner）今年2月因涉嫌持有毒品在莫斯科機場被捕。 路透社

曾替美國拿下2面奧運金牌的女籃明星格林納（Brittney Griner）今年2月因涉嫌持有毒品在莫斯科機場被捕，俄羅斯法院今天宣布再延長她審前羈押期至7月2日。

格林納是美國女子職籃（WNBA）冠軍，2月被控攜帶內含大麻油的電子菸匣，在莫斯科的機場被捕，最高恐被判處10年監禁。

格林納被拘留幾天後，俄羅斯無視美國警告派軍進入烏克蘭，促使西方大國實施全面制裁，並向基輔提供軍事援助。

法院代表今天告訴俄羅斯記者，莫斯科近郊希姆基（Khimki）的法院將格林納羈押期延長至7月2日。

美國表示，俄羅斯「錯誤羈押」這位身高206公分、現年31歲的籃球明星，已將她的案件移交給負責人質問題的美國特使。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華盛頓對記者說：「我們的立場一直非常明確——格林納連再一天…都不該被拘留。」

他說，美國官員今天和格林納所屬球隊WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）的代表見面，也正尋求定期和格林納會面。

WNBA表示正在努力帶格林納回家。鳳凰城水星昨天和美國國務院官員見面，包含總統人質事務特使辦公室（SPEHA）人員。

格林 羅斯 WNBA

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