PLG／高國豪復活辛巴雙20 攻城獅球員濺血仍退國王闖冠軍戰

PLG聯盟龍頭新竹攻城獅隊今天回到新竹主場，和新北國王隊進行驟死戰，上半場8投0中的當家球星高國豪下半場挺身而出，在他19分和洋將辛巴「雙20」領軍下，攻城獅克服最多12分落後，驚險以98：93拿下勝利，冠軍戰門票到手，將和衛冕軍台北富邦勇士隊爭最後金盃。由於比賽雙方競爭激烈，在終場前也發生攻城獅球員遭對手擊中臉部當場濺血並被攙扶出場，令主場球迷情緒高漲。

關鍵第5戰回到攻城獅主場新竹縣體育館，吸引6400名球迷，滿座率百分百，寫下攻城獅首度平日滿場紀錄，不過兩隊都沒能以全整陣容迎接驟死戰，攻城獅洋將布魯斯巫獅和宋宇軒、容毅燊、林宜輝及陳堅恩都進入健康管理程序，國王系列賽禁區支柱「小火車」、洪楷傑、林力仁和陳俊男也因進入健康管理程序缺陣。

開賽2分鐘才由攻城獅洋將法獅切入率先進球，9分02秒相隔3戰再登錄的里金斯也為國王打進第一球；攻城獅首節主打禁區，在辛巴籃下灌籃、法獅單節10分領軍下，首節取得25：18領先。

國王第二節外線開火，簡祐哲外線連飆進2記外線，助國王打出14：0猛攻，反以32：25超前；7分32秒辛巴才為攻城獅單節得分開張，他攻下全隊前6分，但國王包括張文平和牧倫斯外線也進球，最多取得39：31領先。攻城獅單節就看雙洋將辛巴和法獅發揮，兩人包辦全隊前16分，法獅大號外線進球更助隊追到41：42。朱雲豪成為攻城獅單節第3位得分的球員，他切入取分後，郭少傑再放進追平球，45：45戰平。國王靠里金斯連投帶切連拿5分，但辛巴最後補籃得手，攻城獅仍以47：50緊咬比數。

易籃前3分半兩隊都沒得分，直到李家瑞外線破網助攻城獅再追平，不過國王靠戴維斯、洪志善裡外連線，差距一度擴大到71：59，但攻城獅有高國豪1分22秒拋進神奇三分球帶起氣勢，在他單節12分領軍下，攻城獅回敬一波13：2攻勢，三節打完國王僅以73：72領先。

高國豪第四節率先飆進外線，攻城獅反以75：73領先，國王雖有李愷諺打進追平球，但田浩連續兩次拋投都得手，他外線命中後攻城獅更取得84：77領先；里金斯為國王止血，他6罰俱中下回到1分差，李愷諺連罰帶投連拿3分下雙方88：88再戰平，戴維斯兩罰俱中下國王再以90：89領先。

辛巴「3分打」再讓攻城獅回到領先，比數仍拉鋸；最後1分12秒楊敬敏手肘打到蕭順議臉，蕭順議見血退場，楊敬敏遭吹違反運動道德犯規，郭少傑2罰1中後攻城獅94：91領先，仍有球權的攻城獅發生失誤，楊敬敏站上罰球線；楊敬敏54.2秒兩罰俱中，但34.6秒選秀「狀元」朱雲豪切入得手，辛巴回頭又搧里金斯火鍋，且造成戴維斯犯滿畢業，24.5秒他兩罰俱中，差距達5分，最終攻城獅就以98：93拿下驟死戰勝利，拿到冠軍戰門票。