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亞洲盃／FIBA評亞洲盃30大球星 中華隊阿提諾、林庭謙聯手入圍

聯合新聞網／ 綜合報導
亞洲盃中華男籃培訓隊報到開訓。圖／中華籃協提供
亞洲盃中華男籃培訓隊報到開訓。圖／中華籃協提供

2022年FIBA亞洲盃男籃賽將於7月12日至24日在印尼雅加達展開，FIBA日前選出本屆亞洲盃30大焦點球星，其中中華隊有兩位球員入選，分別是阿提諾第21名以及林庭謙第28名。

FIBA亞洲盃男籃賽一共有16支球隊分成4組，分在B組的中華男籃將依序對上巴林、南韓和中國，小組第1的球隊能直接拿下8強門票，分組第2名、第3名則將和A組第2名、第3名進行8強外卡賽對決。

FIBA日前選出本屆亞洲盃30大焦點球星，排名第1的是拿下4次MVP、伊朗傳奇中鋒哈達迪（Hamed Haddadi），第2名也來自伊朗，是搖擺人賈姆西迪（Jamshidi Mohammad）、第3名為澳洲前鋒悍將凱伊（Nick Kay）等。

而中華隊也有2位好手入列，排名第21位的阿提諾，是台灣去年新歸化的洋將，官網提到這位美國長人，表示他今年2月首次代表台灣男籃出征國際賽，繳出場均16.3分、13籃板、2.3助攻，禁區宰制力突出，同時也展現和新隊友搭配的高度熱忱。

另外排名第28位的林庭謙，FIBA官網評價他是為中華隊未來希望，經歷過U16亞青賽、U17世青賽的試煉，先前又首度入選成人級中華隊，林庭謙在對上關島男籃兩戰合計轟下50分，關鍵時刻多次挺身而出，優質表現未讓外界失望，天賦潛力備受球迷期待。」

中華男籃13日正式開訓，陣容包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、胡瓏貿、林俊吉、陳冠全、李愷諺、蘇士軒、簡祐哲、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、朱雲豪、胡凱翔、阿提諾等好手，盼能助中華隊爭取佳績。

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