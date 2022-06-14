聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞洲盃／FIBA評亞洲盃30大球星 中華隊阿提諾、林庭謙聯手入圍
2022年FIBA亞洲盃男籃賽將於7月12日至24日在印尼雅加達展開，FIBA日前選出本屆亞洲盃30大焦點球星，其中中華隊有兩位球員入選，分別是阿提諾第21名以及林庭謙第28名。
FIBA亞洲盃男籃賽一共有16支球隊分成4組，分在B組的中華男籃將依序對上巴林、南韓和中國，小組第1的球隊能直接拿下8強門票，分組第2名、第3名則將和A組第2名、第3名進行8強外卡賽對決。
FIBA日前選出本屆亞洲盃30大焦點球星，排名第1的是拿下4次MVP、伊朗傳奇中鋒哈達迪（Hamed Haddadi），第2名也來自伊朗，是搖擺人賈姆西迪（Jamshidi Mohammad）、第3名為澳洲前鋒悍將凱伊（Nick Kay）等。
而中華隊也有2位好手入列，排名第21位的阿提諾，是台灣去年新歸化的洋將，官網提到這位美國長人，表示他今年2月首次代表台灣男籃出征國際賽，繳出場均16.3分、13籃板、2.3助攻，禁區宰制力突出，同時也展現和新隊友搭配的高度熱忱。
另外排名第28位的林庭謙，FIBA官網評價他是為中華隊未來希望，經歷過U16亞青賽、U17世青賽的試煉，先前又首度入選成人級中華隊，林庭謙在對上關島男籃兩戰合計轟下50分，關鍵時刻多次挺身而出，優質表現未讓外界失望，天賦潛力備受球迷期待。」
中華男籃13日正式開訓，陣容包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、胡瓏貿、林俊吉、陳冠全、李愷諺、蘇士軒、簡祐哲、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、朱雲豪、胡凱翔、阿提諾等好手，盼能助中華隊爭取佳績。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言