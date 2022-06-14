PLG／林宜輝等5將進入防疫程序 攻城獅「搶五」告急

新竹街口攻城獅將在今天晚間於主場新竹縣體育館與新北國王上演季後賽首輪的「搶五」大戰，不過攻城獅球團也在上午宣布，包括林宜輝等5名球員進入防疫健康管理程序將不會登錄，也讓今天晚間的賽事人手變得更加吃緊。

攻城獅在客場苦吞2連敗後，今天將回到新竹與國王進行生死戰，不過上午球團也宣布包括宋宇軒、布魯斯巫獅、容毅燊、林宜輝、陳堅恩5名球員進入防疫健康管理程序，今天晚間將不會登錄。

而這5名球員中除了洋將布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）在季後賽前4場比賽未登場外，其他4人都有出賽紀錄，其中老將林宜輝與本賽季後將退役的陳堅恩對於攻城獅來說更是不可缺少的重要戰力，也為今天晚間的「搶五」大戰增添不少變數。