PLG／夢想家向勇士報仇失敗 領隊陳立宗：心碎又溫暖的夜晚

P.League+季後賽第四戰臺北富邦勇士在主場對戰福爾摩沙台新夢想家，兩隊打到2度延長賽才分出勝負，最終衛冕軍勇士以119:111贏球，系列賽3:1晉級總冠軍賽，夢想家領隊陳立宗於深夜在IG發文，表示對球迷來說夢想家本季已經打出精彩一役。

夢想家在賽季尾聲先是主力忻沃克報銷、對勇士系列賽G1又折損洋將揚科維奇，在沒有全員到齊下，夢想家仍難逃勁敵勇士魔掌，昨日被淘汰後夢想家教練朱利爾斯多次表示自己「心碎」，球員們也都難過的紅了眼眶淚灑球場，儘管如此，球迷仍紛紛留言鼓勵：「傷了兩隻主力還可以這麼有韌性，真的給鼓勵 。」

賽後領隊陳立宗在IG發長文，他首先感動說到：「這是一個心碎又溫暖的夜晚。我從來沒有同時收到過這麼多的打氣和感謝的訊息，這讓我明白，自己有多麼的幸運和幸福。」

隨後他深深寫下對洋將布依德充滿感激和敬佩之情，「今晚的第二個OT，我承認自己都是淚眼模糊的，當Boyd在第一個延長賽最後一秒投進追平的三分彈完成了救贖的當下，我終於明白為什麼十字韌帶斷了四次的人還能繼續打職業籃球。」

另外陳立宗也認為，今年海歸加入夢想家的吳永盛是球員值得學習的榜樣。「今晚另一個讓我無比感動驕傲的，是永盛，在讀秒階段勇士球員已經準備停止進攻慶祝勝利的時候，他還是亦步亦趨緊貼著對方，直到槍響彩帶拋下的那一刻。我想，他心裡一定知道勝負已定，但他沒忘記做到教練的要求，沒忘記和隊友們彼此約定要戰到最後絕不放棄的承諾。」

許多網友也紛紛在陳立宗發文底下留言，「從第一年看立宗哥，對球隊投入無可挑剔、把球隊當家人。」、「立宗的文筆真是好啊！」、「夢想家respect，真的感動。」