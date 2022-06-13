籃球／陳盈駿、胡瓏貿領軍 亞洲盃開訓

本年度亞洲盃中華男籃培訓隊今天報到開訓，包括旅外好手陳盈駿、T1聯盟冠軍賽MVP胡瓏貿和昨天剛結束PLG季後賽的林俊吉在內，共有9名球員完成報到，今天由總教練說明訓練計畫後進行首次體能檢測，其餘球員將於明天起陸續向中華隊報到加入訓練。

亞洲盃中華男籃隊將由總教練帕克領軍，教練團成員包括楊哲宜、桑茂森、陳國維、許皓程和體能教練黃冠為，另有運動防護員范翔宇、翻譯宋旭藍、情蒐員楊鈞傑；球員部份包括陳盈駿（旅外）、劉錚（旅外）、林庭謙（旅外）、胡瓏貿（T1海神）、林俊吉（PLG夢想家）、陳冠全（PLG領航猿）、李愷諺（PLG國王）、蘇士軒（SBL台銀）、簡祐哲（PLG國王）、黃聰翰（T1英熊）、周伯勳（T1英熊）、陳昱瑞（PLG領航猿）、黃泓瀚（PLG領航猿）、朱雲豪（PLG攻城獅）、胡凱翔（SBL裕隆）、阿提諾（歸化）。

籃協表示，中華代表隊預定7月10日出發赴印尼參加亞洲盃比賽，預賽和中國大陸、南韓和巴林同組，分組第一名直接晉級8強，分組二、三名將進行8強外卡賽，中華隊首戰將於7月12日碰巴林。

亞洲盃中華男籃隊原為今年度亞運培訓隊，亞運宣布延期之後，林秉聖、盧峻翔、林正、林郅為四人經教練團協調後加入世界盃資格賽代表隊，原培訓名單球員李德威、周儀翔、范士恩、林韋翰、周桂羽分別因傷勢、疫情或其他因素婉拒參加，經教練團提報林俊吉、朱雲豪、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、胡凱翔加入培訓。

今日完成報到的球員有陳盈駿、胡瓏貿、阿提諾、陳昱瑞、黃泓瀚、林庭謙、陳冠全、蘇士軒、林俊吉，朱雲豪、李愷諺、簡祐哲及教練許皓程，其中國王和攻城獅仍有PLG職籃季後賽賽程，經向教練團報備後准許賽程結束後再加入中華隊；胡凱翔今晚完成報到，劉錚、周伯勳、黃泓瀚因疫情影響將於結束隔離後報到。