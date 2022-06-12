PLG／賽季結束心碎 錢肯尼、林俊吉紅眼眶

正規賽一度有機會拿下勝利，福爾摩沙台新夢想家隊最終在季後賽第4戰錯過延長戰線機會，兩度延長賽中以111：119敗給PLG衛冕軍台北富邦勇士隊，賽季結束，不只夢想家教練朱利爾斯賽後多次表示自己「心碎」，今天出賽53分鐘的錢肯尼和本土後衛林俊吉也都紅了眼眶。

「現在我思緒很多，很難馬上用言語表達。」朱利爾斯沉重說，遺憾球季是以如此方式結束，但能帶領夢想家團隊是很大榮幸，所有球員就像自己兄弟或孩子。

「這不是我執教生涯最棒的一季，但是我人生中最棒的一年，我非常以團隊所有人為榮。」朱利爾斯還提到，自己深愛夢想家團隊，沒打進總冠軍賽還沒讓他太難過，更在意賽季結束後，明天可能就不能再帶領這些團隊，讓他想到就心痛。

加上兩度延長共上場53分鐘的錢肯尼，賽後記者會上眼眶泛紅；他表示上場時間並不影響自己，「我為這些時刻而生，我想幫助球隊，我也告訴大家，我們不累，持續奮戰，我的上場時間就是以身作則。」

去年就一起參與夢想家第一個PLG賽季的錢肯尼認為，今年整個團隊都變得更好，他也非常愛這些隊友，「現在我情緒很滿，無關有沒有打進總冠軍賽，我難過的是明天可能就沒辦法和大家一起打球。」他強調今年是個人最棒的球季，「我很愛所有的隊友和教練團成員，我以我們的奮戰精神為榮，我們下一季會強勢回歸。」

今天上場48分鐘、攻下23分的林俊吉提到，去年菜鳥球季打季後賽還很畏懼，表現也沒太好，賽季外做了很多準備，可惜沒能繼續挺進，他整理一下情緒後說：「繼續再來，暑假可以更精進自己。」