PLG／40歲林志傑完全燃燒 勇士2度延長退夢想家進軍冠軍賽

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天和福爾摩沙台新夢想家隊進行季後賽第4戰交手，兩隊一路拚戰兩度延長，勇士靠剛過40歲生日的「野獸」林志傑完全燃燒攻下27分領軍，辛苦以119：111挺進總冠軍賽。

勇士洋將塞瑟夫因胸腔遭撞擊休兵，今天由瓊斯搭配辛特力對抗夢想家雙外援吉爾貝克和布依德，吉爾貝克第一節才進行到9分53秒就領到第2犯，但夢想家有外線火力支援，單節三分球11投5中，首節取得28：22領先。

第二節夢想家後衛林俊吉率先飆進底角外線，勇士剛過40歲生日的當家球星「野獸」林志傑馬上三分球回應，勇士更在辛特力強攻禁區下追到31：33，不過夢想家再靠林俊吉外線帶動一波11：2攻勢，領先達44：33，半場也維持48：43領先。

勇士第三節在辛特力、周桂羽聯手下將差距縮小到64：67，讀秒階段林志傑先追平追平三分，1.2秒再造成布依德犯規站上罰球線，「野獸」2罰1中下勇士反以68：67領先進入決勝節。

勇士當家球星「野獸」林志傑跳投。記者余承翰／攝影

夢想家決勝節陷入犯規麻煩，中鋒李德威和吉爾貝克接連5犯，加上林志傑連兩記三分帶動，勇士一度85：81領先；夢想家在簡浩外線進球追到1分差，吉爾貝克更籃下打進超前球，但1分39秒他也領到犯滿證書。替補瓊斯罰球的辛特力2罰都失手，但下波馬上快攻打進超前球，不過夢想家錢肯尼1分09秒外線也破網，夢想家再以89：87領先。

勇士接續三波進攻都未果，但林志傑切入後讓瓊斯16秒攻進追平球，加上夢想家吳永盛「絕殺」外線失手，89：89比賽進入延長賽。

林志傑延長賽率先進球，林俊吉馬上回應外線，李德威籃下再打進，夢想家94：91領先，不過3分18秒林志傑再飆進追平外線，2分08秒李德威也犯滿，辛特力雖2罰1中但曾文鼎搶下進攻籃板後補進，勇士反取得97：94領先；1分49秒錢肯尼2罰中1，1分36秒林志傑再助攻給辛特力，1分28秒林俊吉3罰俱中，1分10秒周桂羽投進中距離，勇士101：98領先。

錢肯尼23.5秒投進中距離，差距再回到1分；勇士喊短暫停後夢想家祭出犯規戰術，21.4秒辛特力2罰俱中，11.6秒布依德飆進追平外線，勇士最後一擊失手，103：103進入二度延長。

林俊吉二度延長先切入得手，周桂羽也馬上打進，勇士再靠林志傑、辛特力4罰3中拿到領先；林志傑切入再拿保險分，曾文鼎追加外線，勇士最終就以119：111「關門」成功。

勇士花4戰先取得總冠軍賽門票，另組季後賽組合由聯盟例行賽龍頭新竹街口攻城獅隊碰新北國王隊要拚到第5戰才會分出勝負，周二（14日）在攻城獅主場新竹縣體育館將產出勇士爭冠對手。