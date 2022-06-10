PLG／富邦勇士自亂陣腳 簡浩7顆三分球夢想家續命

台北富邦勇士與台新夢想家季後賽第三戰今天移師和平籃球館舉行，背水一戰的夢想家今天靠著防守壓迫讓富邦勇士全場共發生25次失誤，再加上團隊5人得分上雙，其中簡浩一人就投進7顆三分球領軍下，以95：80擊敗勇士，將5戰3勝制系列賽追到1：2。

勇士今天回到主場力拚橫掃對手，不過作客的夢想家不僅啦啦隊寶島西施自發性到球場加油，球場上半場也團隊火力全開，開賽後先是林俊吉率先開砲，幫助夢想家一度取得7分領先，第一節最後44秒勇士「野獸」林志傑命中三分球，幫助勇士在首節打完追到22：27落後。

第二節勇士賴廷恩、林志傑、蔡文誠接連命中三分球以及中距離跳投，幫助勇士追到1分差距，不過夢想家在布依德（Julian Boyd）「三分打」以及簡浩命中三分球，再將領先差距擴大到8分，甚至在最後1分半鐘時，夢想家靠著林俊吉的連續切入得分與簡浩的三分球，將差距一度擴大到11分，上半場打完夢想家也以56：45領先勇士。

下半場夢想家持續開砲，布依德、簡浩、錢肯尼連續飆進三分球，將領先優勢擴大到22分，暫停過後勇士重新調整步調，並回敬一波15：6的攻勢，但三節打完夢想家仍是靠著防守壓制對手，以76：63領先勇士。

第四節夢想家簡浩維持火燙手感單節再命中2顆三分球，再將領先優勢擴大到20分以上，反觀勇士失誤狀況仍未改善，讓比賽在剩下3分鐘時就提前定調，最終夢想家就以15分差距在客場取勝，也將系列賽帶入第4戰。