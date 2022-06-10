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籃球／未來接管中華男籃禁區 阿提諾稱台灣是第二故鄉

聯合新聞網／ 綜合報導
阿提諾受訪稱台灣是第二故鄉。 截圖自FIBA ASIA官網
阿提諾受訪稱台灣是第二故鄉。 截圖自FIBA ASIA官網

今夏中華男籃將兵分兩路，先後參加2023年世界盃資格賽及亞洲籃球賽，中華男籃目前正在集訓備戰中，歸化球員阿提諾（William Artino）近日接受國際籃總（FIBA）官網專訪，他透露很榮幸能代表台灣，並強調「台灣就是我的第二故鄉！」

在「台灣隊長護國神Q」戴維斯（Quincy Davis）退役後，台灣找來現年29歲、身高211公分的美籍中鋒阿提諾，歸化成為新一代中華男籃禁區守護神。

今年2月阿提諾首次披上中華隊戰袍，在沖繩的世界盃資格賽中，阿提諾繳出平均16.3分、13籃板、2.3助攻、1抄截、1阻攻的表現，雖然中華隊一場未勝，但與年輕球員的融合漸入佳境。

阿提諾在2018年時，曾加入當時參與ABL東南亞職籃聯賽的寶島夢想家(現更名為台新夢想家)，在2018-19賽季幫助球隊以19勝7敗拿下例行賽龍頭，歸化之後上季效力T1職籃台鋼獵鷹。

阿提諾在專訪中表示，「我認為台灣是我的第二故鄉，終於來到這裡並代表中華隊出賽，我感到非常驕傲與自豪。國際賽面對的每場比賽、對手都不同，我要做的就是調整自己盡力幫助球隊，我對自己的期望很高，隊友們也是如此。」

世界盃資格賽第3階段，將於7月1日至4日在澳洲墨爾本進行，中華男籃將於6月28日搭機飛往澳洲，先後和中國、日本、中國交手。

台灣在2013年亞洲盃8強曾爆冷擊敗中國，阿提諾也特別提到「我們在亞洲盃和世界盃都會遇到他們，所以我想到最後我們會非常熟悉，我知道這是重要的比賽，也是我所期待的。」

澳洲 夢想 東南亞 日本 沖繩

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