籃球／IG秀「暴扣」影片 馬建豪申請轉學尋求更多機會

前HBL松山高中200公分長人，21歲的旅美小將馬建豪今年成為首位登上NCAA「三月瘋」的台灣人，不過他身處高強度的NCAA一級，或許因為無法獲得太多出賽機會，今天傳出將轉學，消息一出，許多網友也希望他能去到有更多上場空間的學校發展。

NCAA男籃根據球隊強度與規模大至小依序為一級(Division I)、二級(Division II)、三級(Division III)，馬建豪原先所屬的喬治亞大學為一級，競爭相當激烈。

根據消息指出，馬建豪已在申請轉學名單內，今天稍早他也在個人IG分享自己「暴扣」的影片，並寫下「準備好迎接下個階段了！時間到！！！」似乎就是在暗示轉學一事。

消息被轉貼至PTT，台灣網友也表示贊同：「有上場發揮空間才是最重要的」、「加油！至少有感受過高強度的比賽了」。

美國大學生籃球員可透過NCAA transfer portal系統申請轉學，球員在告知原學校後，學校就可將球員姓名等資料輸入該系統，而其他學校的教練也可在線上找到有意願轉學的球員，進而與他聯繫，完成轉學手續。