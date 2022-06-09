快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／IG秀「暴扣」影片 馬建豪申請轉學尋求更多機會

聯合新聞網／ 綜合報導
身高200公分的馬建豪高中畢業後在NCAA發展。圖取自馬建豪IG
身高200公分的馬建豪高中畢業後在NCAA發展。圖取自馬建豪IG

前HBL松山高中200公分長人，21歲的旅美小將馬建豪今年成為首位登上NCAA「三月瘋」的台灣人，不過他身處高強度的NCAA一級，或許因為無法獲得太多出賽機會，今天傳出將轉學，消息一出，許多網友也希望他能去到有更多上場空間的學校發展。

NCAA男籃根據球隊強度與規模大至小依序為一級(Division I)、二級(Division II)、三級(Division III)，馬建豪原先所屬的喬治亞大學為一級，競爭相當激烈。

根據消息指出，馬建豪已在申請轉學名單內，今天稍早他也在個人IG分享自己「暴扣」的影片，並寫下「準備好迎接下個階段了！時間到！！！」似乎就是在暗示轉學一事。

消息被轉貼至PTT，台灣網友也表示贊同：「有上場發揮空間才是最重要的」、「加油！至少有感受過高強度的比賽了」。

美國大學生籃球員可透過NCAA transfer portal系統申請轉學，球員在告知原學校後，學校就可將球員姓名等資料輸入該系統，而其他學校的教練也可在線上找到有意願轉學的球員，進而與他聯繫，完成轉學手續。

大學生 美國 NCAA

相關新聞

PLG／回主場球迷嗨翻 湯瑪士助砍34分國王續命

前兩場客場吞敗，新北國王隊在PLG季後賽第3戰回到主場打出不同氣象，洋將湯瑪士3節就轟下本季新高34分，搭配「阿美戰士」...

PLG／楊敬敏轟23分送12助攻 林冠綸：他是好球員

擺脫季後賽前兩戰命中率不佳小低潮，新北國王當家球星「阿美戰士」楊敬敏今天第3戰回到主場攻下本土最高的23分，另還傳出全場...

PLG／3連勝橫掃失敗 攻城獅教頭：輸球未必是壞事

隊史第一度打季後賽的新竹街口攻城獅隊，主場連拿2勝後今天到新莊體育館作客，球隊第三節遭新北國王隊轟下37分，最終以93：...

圖輯／PLG季後賽 湯瑪士34分助新北國王擊敗攻城獅止敗

PLG季後賽在客場苦吞二連敗的新北國王，今天第三戰回到主場，在先發中鋒湯瑪士攻下34分的帶領下，楊敬敏也繳出23分的好表...

PLG／湯瑪士轟新高 國王主場退攻城獅開胡

客場連吞2敗的新北國王隊，今天在PLG季後賽第3戰回到主場新莊體育館，在洋將「小火車」湯瑪士本季新高34分領軍下，第三節...

PLG／隨時準備好 郭少傑：球隊贏球最重要

帶著季後賽2連勝的「聽牌」優勢，PLG本季例行賽龍頭新竹街口攻城獅隊今天轉戰新莊體育館，攻城獅前鋒郭少傑賽前熱身還和曾經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。